Une femme à la tête des Affaires culturelles

Elle n’était pas présente au conseil communal ce mardi soir. Mais elle avait une bonne excuse. Françoise Gamerdinger, qui a également en charge la direction et la programmation du Théâtre Princesse-Grace, était en train de dévoiler la prochaine saison théâtrale de la scène de l’avenue d’Ostende.

Son absence n’a pas empêché le maire Georges Marsan et son conseil d’opérer un nécessaire changement de délégations au sein de son équipe. Il l’a expliqué en ces termes aux élus : « Depuis le précédent mandat, Françoise Gamerdinger est déléguée aux services de la médiathèque communale ainsi que du Pavillon Bosio. Elle représente à ce titre la mairie au sein de ces commissions. Les textes prévoient que, de par sa fonction, le directeur des Affaires culturelles siège également au sein de ces commissions. Mme Gamerdinger ne peut pas représenter la mairie et le gouvernement. »

Chaises musicales à la mairie

La délégation de la médiathèque communale revient ainsi à Camille Svara, la première adjointe, et celle du « Pavillon Bosio - art et scénographie - École supérieure d’arts plastiques de la Ville de Monaco » à Jean-Marc Deoriti-Castellini.

En outre, le conseil communal a décidé de confier à Karyn Ardisson Salopek la fonction de référente en charge de la « grande thématique transversale de la culture ». En clair, elle devient « Madame Culture » de la mairie de Monaco.

Françoise Gamerdinger récupère pour sa part une nouvelle délégation municipale, en l’occurrence celle du service d’état civil et de la nationalité.

« Je lui adresse, au nom du conseil communal et du mien, nos plus sincères félicitations pour sa nomination à ce poste clé dans un domaine que la Principauté a toujours eu à cœur de développer », a souligné Georges Marsan.

« Madame Culture » du gouvernement

Françoise Gamerdinger devient donc « Madame Culture » du gouvernement. Pas étonnant quand on regarde son parcours.

Titulaire d’un DEA et d’un Capes de Lettres, ainsi que d’une licence d’enseignement du latin, cette mère de famille de deux enfants - c’est l’épouse du conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger - est professeur certifié de Lettres de 1988 jusqu’à son entrée en 2002 à la Direction des Affaires culturelles.

Elle est nommée directeur-adjoint en 2008.

Durant ces années, outre ses fonctions de direction, elle est en charge plus particulièrement des dossiers concernant le patrimoine, les prix littéraires et les conférences de la Fondation Prince Pierre.

François Gamerdinger est également nommée expert culturel représentant la Principauté auprès du Conseil de l’Europe. Et depuis 2012, on l’a vu, elle est en charge de la direction et de la programmation du Théâtre Princesse Grace.

Officiellement depuis ce mardi, elle remplace Jean-Charles Curau à la tête de la Direction des Affaires culturelles de la Principauté.