Une épée du roi Henri IV mise aux enchères à Monaco

C’est un petit bout d’Histoire de France qui est mis aux enchères ce vendredi par la Maison de ventes du Quai Antoine-1er. Une vente rare "qui est le reflet de l’âme d’un collectionneur, d’un esthète comme on pouvait les trouver sous la Renaissance avec des objets d’art portés par l’Histoire", atteste Franck Baille, président de l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo (HVMC).

Archéologie, armes anciennes, souvenirs historiques, extrême orient… en tout, pas moins de 503 lots issus de la collection privée d’un amateur d’art et d’histoire parisien, qui a constitué ce petit trésor au cours des 50 dernières années. "Il a choisi Monaco parce que la Principauté lui semblait une place idéale pour présenter sa collection", souffle Franck Baille.

Dans la famille d’Harambure jusqu’en 2013

Au cœur de ces témoins du temps passé : deux pièces maîtresses qui devraient titiller l’intérêt des connaisseurs et des musées. Deux épées. L’une en or dont on sait peu de choses mais qui, selon toute vraisemblance, aurait appartenu à la famille royale de Louis XVI. L’autre en argent, autrefois propriété du roi Henri IV.

"C’est déjà assez exceptionnel d’avoir deux pièces de cette qualité dans une seule vente. Si l’on considère que celle qui est en or a appartenu à la famille royale de Louis XVI, on a vraiment l’alpha et l’omega de la famille Bourbon en tant que rois de France: le premier roi de France monté sur le trône et le dernier. La boucle est bouclée", s’enthousiasme Alban Degrave, expert en armes anciennes et souvenirs historiques.

Si peu de documentation permet de dérouler l’histoire de l’épée en or massif, sertie de diamants (estimation entre 200.000 et 300.000 euros), "on peut écrire un livre entier sur celle d’Henri IV".

Et Alban Degrave de développer: "Les Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France (1828), font état d’une épée offerte par Henri IV à Jean d’Harambure après le siège de Rouen en 1592".

Des documents historiques permettent d’attester que la lame n’a plus quitté la famille d’Harambure jusqu’en 2013, date à laquelle le collectionneur parisien en a fait l’acquisition. Lequel a fait mener une analyse métallographique sur l’objet "qui atteste que l’alliage est bien ancien".

"La question était alors de savoir si cette épée avait appartenu à Henri IV ou si Henri IV l’avait commandée pour l’offrir à d’Harambure, reprend l’expert. Nous avons retrouvé, dans un musée allemand, une œuvre en rapport avec une épée italienne, fabriquée vers 1560 qui, structurellement et dans les motifs, est quasiment à l’identique. On peut donc penser que cette épée était de main royale avant d’avoir été offerte à d’Harambure."

Mise à prix 100.000 euros

Petite originalité: la lame aurait été changée vers 1631, un an après la mort de Jean d’Harambure. "L’héritier a récupéré cette épée et fait remettre la lame au goût du jour", estime Alban Degrave, qui ajoute: "On voit une trace [au milieu de la lame]. Ainsi que des scories et des traces d’affûtage. A priori ce serait une partie de la lame originelle qui a été conservée par la famille et remise au dessus".

L’épée est mise à prix à 100.000 euros aujourd’hui à 14h30, avec 271 autres lots dont l’épée royale attribuée à la famille de Louis XVI.

Savoir+

Hôtel des Ventes de Monte Carlo

Vendredi 10 novembre: vente "archéologie et armes anciennes" (lots 1 à 272), exposition publique le matin jusqu’à 13 h puis vente aux enchères à 14 h 30.

Samedi 11: 10h30, vente en ligne d’une centaine de lots "médailles, décorations et diplômes" (lots 273 à 380) et à 14h30 vente en présentiel "souvenirs historiques et l’art asiatique" (lots 381 à 503).

Rens. https://hvmc.com/

Sabres de samouraïs et statuettes de plus de 2 000 ans Cette collection éclectique et parfaitement conservée propose également des objets de provenances diverses. Parmi eux, une cinquantaine de sabres de samouraïs. "Ce sont des objets qui ont servi, qui ont du vécu. Il y a une lame qui est splendide avec des traces de combat dessus qui date de 1350. On a vraiment des morceaux d’histoire avec des objets de qualité", confie Patrice Sabbah, expert agréé auprès de la Compagnie d’Expertise en Antiquités et objets d’art, antiquaire professionnel spécialiste de sabres japonais. Des témoins des us et coutumes des civilisations passées Côté archéologie, la collection est constituée de 80 lots regroupant plusieurs civilisations: Égypte antique, Grèce, Rome et Méditerranée orientale. "Dans la continuité de sa collection d’armes européennes, il y a aussi une collection de casques de soldats grecs et romains", note Bianca Massard, experte en architecture classique. "Dans son choix des objets, le collectionneur a réussi à rassembler à la fois des objets avec une grande histoire, beaucoup d’esthétique et un très bel état de conservation pour des pièces qui ont minimum toutes plus de 2000 ans. C’est assez exceptionnel." "Des pièces qui pourraient être susceptibles d’intéresser au-delà des fins connaisseurs.", estime l’experte.