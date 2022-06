"Ce nouveau type de douche est un prototype qui sera installé à titre expérimental jusqu’à septembre par la société Eng’in Technologies, avec le soutien du gouvernement princier", précise la Mission pour la Transition Energétique.

Une cabine de douche vertueuse et... intelligente. Un écran numérique surmontera en effet cet espace fraîcheur, indiquant notamment: la couleur du drapeau hissé par les maîtres-nageurs sauveteurs, la météo du jour et de la semaine, l’indice UV, la qualité de l’eau, l’économie d’eau réalisée grâce à cette douche, la force du vent, et la liste des animations à venir à Monaco.