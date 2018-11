Aujourd'hui à 15 h 30, la Société des amis et des arts et des Grandes conférences de Menton organise une conférence intitulée « De la musique et des oiseaux » à 15 h 30 à la salle Saint-Exupéry.

Aujourd'hui à 15 h 30, la Société des amis et des arts et des Grandes conférences de Menton organise une conférence intitulée « De la musique et des oiseaux » à...

Pour lire ce contenu : J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité ou Je m'abonne à #monjournal, 1€ le premier mois puis 9,90€ par mois