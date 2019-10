De mémoire de golfeur, il est rare de découvrir le Monte-Carlo Golf Club dans d’aussi belles conditions. Certes avec dix degrés de moins que sur le port Hercule mais un soleil et un ciel azuréen pour accueillir la première Princess of Monaco Cup.

Une compétition de golf caritative orchestrée par la fondation Princesse Charlène [lire nos éditions de mercredi] qui avait choisi d’associer des sportifs renommés à des compétiteurs pour réaliser le parcours de 18 trous.

Parmi les stars de la matinée, Charles Leclerc, forcément ! Le jeune pilote Ferrari, entre le Grand Prix de Sotchi et celui de Suzuka, a fait une boucle par Monaco pour honorer son titre d’ambassadeur de la fondation. Et il a saisi le club de golf et le volant de la voiturette pour assurer sur le parcours.

Dans sa roue, les pilotes Mika Häkkinen et David Coulthard faisaient aussi partie du casting pour composer les 18 équipes. Comme aussi la golfeuse suédoise Caroline Mohr. « J’aime l’initiative de cette compétition, c’est un moment chaleureux et le golf est dans une condition parfaite », sourit-elle. Contente de prendre part à cette compétition qui souligne aussi le courage sportif. Un qualificatif qui va avec son histoire. Amputée de la jambe droite suite à un cancer, la jeune femme a poursuivi la pratique de son sport. Deux mois après son opération, elle était de retour sur les greens.

Un exemple, comme la fondation aime les soutenir. Via ses actions et cette compétition, qui a pour vocation de devenir pérenne.