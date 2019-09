Une centenaire au camping, parc pédagogique extraordinaire, aide-soignante agressée: voici votre brief info de mercredi soir

Une centenaire au camping. Avoir cent ans depuis le 18 mars, voyager seule en avion depuis l’Australie pour s’installer les trois mois d’été dans un mobile-home certes climatisé du camping du Pylône à Antibes: c’est l’expérience que vient de vivre Evelyn Boynton. En fait une longue expérience puisque la dame vient ici depuis trente ans. Mais c’est la première fois qu’elle a passé ses vacances en qualité de centenaire et donc, forcément, de doyenne du camping de la plaine de la Brague!

Parc pédagogique extraordinaire. Il y a Juju, le cochon nain pas si nain. Voyou, l’âne chef de troupeau et sa copine Lilas. Lolita, Bianca ou encore Oreo, les chèvres. Bonnie et Clyde, les deux canards. Et puis les poules, les lapins, les oiseaux et même les grenouilles... Les habitants du Jardin Forever accueillent avec un plaisir non dissimulé les visiteurs. Au Pradet, ce parc pédagogique sensibilise petits et grands à l’environnement et à l’avenir de notre planète.

Aide-soignante agressée. Michal M., Polonais de 29 ans, est apparu ce mercredi à l’audience du tribunal correctionnel de Nice droit, visage fermé. Ses traits qu’on devine jeunes ont à l’évidence été altérés par la rue. Une apparence globale de marginalité renforcée par des cheveux frisés, arrangés tant bien que mal en coupe mulet. Le 5 août, des pompiers l'avaient retrouvé ivre, sur la voie publique puis l’avaient transporté vers les urgences de l’hôpital Pasteur 2 de Nice. Une intervention qui s'était transformée en agression.