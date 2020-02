Certes, la date tombe en même temps que les matches finaux des Rolex de Monte-Carlo. Mais ce week-end sportif sera aussi culturel en Principauté. Une centaine d’auteurs sont attendus les 18 et 19 avril au salon du livre. Ce sera la neuvième édition de ce rendez-vous fondé par l’association des Rencontres Littéraires Fabian Boisson. Qui mélange depuis quelques années à la fois les auteurs locaux, de Monaco et de la région, à des personnalités plus médiatiques.

Cette année, parmi ces plumes connues, le public pourra échanger notamment avec l’écrivain algérien Yasmina Khadra ; les auteurs Pierre Abramovici, Fabien Lecoeuvre, Anne Richard ; l’artiste Patrick Moya ; le journaliste Eric Naulleau ; la philosophe Laurence Vanin ; la journaliste Christelle Crosnier, auteur d’un ouvrage sur l’optimisme.

Autre invité notable, l’écrivain Antoine Leiris, qui avait marqué la société à la fin de l’année 2015 avec son récit, Vous n’aurez pas ma haine, écrit suite à la disparition tragique de son épouse dans l’attentat du Bataclan à Paris.

Le souvenir d’Eric Tabarly

En plus des deux journées du salon, la projection du film Coureur d’océans, un documentaire de 52 minutes signé Dominique Pipat qui raconte une le parcours du marin Eric Tabarly et ses expéditions sur ses célèbres Pen Duick. C’est d’ailleurs un des amis de Tabarly et navigateur attitré des Pen Duick, Gérard Petipas qui introduira le film.