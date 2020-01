Une année encore riche en rendez-vous culturels Jazz à Juan fête ses 60 ans Festival du cirque à Monaco Humour(s) à Cannes

Ce sera à coup sûr l’événement culturel de l’été sur la Côte d’Azur : Jazz à Juan fêtera, du 9 au 22 juillet, son 60e anniversaire. Jean-René Palacio, directeur artistique et maître de cérémonie, promet une édition très riche, qui permettra de fêter le jazz d’hier et celui de demain dans la pinède Gould.

« Notre festival a toujours été fait de swing, de be-bop, de post be-bop, de gospel, de roots, de soul, de funk, de rock, de world music. Avec des stars européennes, américaines, anciennes ou actuelles. On retrouvera le meilleur de tout cela dans la programmation de cette 60e édition. Qui s’ouvrira par une carte blanche à Marcus Miller, véritable personnalité du jazz moderne. Il donnera à Juan un concert unique avec des invités qu’il choisira. C’est symbolique. Il était le parrain du 50e, il ouvrira le 60e », explique l’organisateur.

Jean-René Palacio annonce aussi la présence de la batteuse, chanteuse et compositrice française Anne Pacéo (Victoire du jazz 2019), et du trompettiste Ibrahim Maalouf. Le concert de clôture, le 22 juillet, sera assuré par une immense star américaine : Lionel Richie et son Hello Tour. On n’en saura pas davantage pour l’instant. Le détail de l’affiche de cette édition anniversaire sera dévoilé dans son intégralité à la fin février.

Rappelons que Jazz à Juan est né en 1960 d’un pari entre deux producteurs, Jacques Hébey et Jacques Souplet. Ceux-ci ont décidé de lancer à Antibes le premier festival européen de jazz. Une première expérience avait eu lieu à Nice en 1948 et à Cannes en 1958, sans lendemain. À Juan, l’histoire continue donc depuis soixante ans.

Des acrobaties toujours plus vertigineuses, et surtout, un sacré panache ! Tels seront les mots d’ordre du Festival international du cirque de Monte-Carlo, 44 e du nom, toujours placé sous la présidence de la princesse Stéphanie, qui se déroulera du jeudi 16 au dimanche 26 janvier sous le chapiteau de l’espace Fontvieille.

Cette édition 2020 accordera une place d’honneur à la plus belle conquête de l’homme, le cheval ! Chevaux arabes, frisons, étalons espagnols et portugais seront présentés par l’équipe écuyère du Cirque national suisse Knie, avec en piste les représentants des plus grandes familles circassiennes : Ivan Knie, et Maycol et Wioris Errani.

L’acrobatie, autre pilier par excellence du cirque traditionnel, illuminera également la piste de Fontvieille, avec la Chine en vedette et un surprenant tableau composé d’assiettes volantes… Casse, en principe, évitée ! Depuis les spectacles de sélection à la soirée de gala avec remise des prix (le mardi 21 janvier à 20 heures), suivie de plusieurs shows des vainqueurs, une seule question sera présente dans tous les esprits : qui, parmi tous ces artistes triés sur le volet, décrochera les prestigieux et très convoités Clowns d’or ?

En attendant de connaître le palmarès, hâtez-vous de réserver vos places, histoire de ne pas rater une miette de ce fabuleux barnum à l’aura planétaire !

Rens. www.montecarlofestival.mc

Elle s’appelle Inès. Comme de la Fressange. Mais elle n’en a pas du tout le physique. Et justement, le physique, c’est son point fort, à Inès Reg, qui s’en amuse. Devant des scènes combles, puisque ses spectacles affichent souvent complet. Elle sera la vedette du prochain festival « Performance d’acteur », qui aura lieu du 7 au 13 avril à Cannes.

Trois autres têtes d’affiche seront présentes dans la cité des Festivals : Jarry, Alban Ivanov et Bun Hay Mean, plus connu sous le pseudonyme du « Chinois marrant ».

Egalement au programme de ces nouvelles performances : Elodie Poux, Tristan Lopin, Farid Chamekh, Alexis Le Rossignol, Alex Jaffray, Franky, Loïc Bartolini, Laurent Sciamma… La plupart présenteront leur nouveau spectacle.