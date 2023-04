Une allée piétonne va prendre le nom de Marie Blanc à Monaco

Rendre hommage à celle qui a grandement participé au rayonnement culturel et artistique de la Principauté, aux côtés de son mari François Blanc, fondateur de La Société des Bains de Mer à Monaco, c’est naturellement en ce sens que la SBM a proposé que la future allée piétonne dans le jardin des Spélugues soit dénommée Marie Blanc.

Le 28 mars au soir, le conseil communal a décidé d’entériner à l’unanimité l’initiative, avec ce même esprit, celui de reconnaître l’action de Marie Blanc, femme d’affaires et mécène, pour la Principauté.

Après avoir consulté le Palais princier, la SBM a choisi celle qui est aussi appelée zLa Grande Dame de Monacoz pour nommer cette nouvelle allée, une fois le chantier du Café de Paris achevé. Car, si le nom de François Blanc est connu de tous, ou presque, on oublie plus souvent et facilement d’y associer son épouse, qui a pris une part tout aussi essentielle concernant le rayonnement de Monaco. Elle a précisément œuvré pour le Café de Paris, l’Opéra Garnier ou encore les caves de l’Hôtel de Paris (lire ci-dessous).

Cet oubli ponctuel sera d’autant plus réparé en baptisant l’allée par son nom que ladite allée, qui prendra forme à proximité du Café de Paris, partira du niveau du portail des Spélugues, pour longer ce dernier, et se finira au croisement... de l’allée François Blanc. Symbolique.