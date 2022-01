Une 88e Fête du citron moins allégée que prévu à Menton... Dans quelles conditions, à quel tarif, sur quel circuit? On vous explique

La (bonne) nouvelle est tombée ce lundi soir, juste après celle du Carnaval de Nice. Finalement, il y aura bien des corsos sur le bord de mer de Menton pour la 88e Fête du citron, du 12 au 27 février prochains. Dans quelles conditions, à quel tarif, sur quel circuit? On vous explique.

6 chars fruités et 5 dates retenues

À l’instar des années précédentes, ce sont bien cinq corsos qui pourront défiler sur la promenade du soleil pour cette édition 2022: trois corsos de jours les dimanches 13, 20 et 27 février de 14h30à 16 heures, et deux corsos nocturnes les jeudis 17 et 24 février de 21 heures à 22h30. Six chars fruités seront ainsi réalisés par les services municipaux. Ils seront entrecoupés, comme la tradition le veut, de parades et animations en tout genre.

Circuit court et jauge limitée

La différence étant qu’ils défileront cette fois-ci sur un circuit unique, très court. 600mètres exactement, à l’Est du Casino Barrière, entre la rue Pasteur et la place Saint-Roch. Le tout devant une jauge maximum de 5.000 spectateurs - l’événement attire jusqu’à 15.000 personnes en temps normal. Ces derniers devront rester assis en tribune durant toute la durée des corsos puisqu’il ne sera pas permis de se déplacer librement sur le circuit. Le montage des quatre tribunes doit débuter dès lundi, soit une semaine en décalage par rapport au planning habituel. "Cela ne pose pas de problème puisque nous avons deux tribunes en moins à installer que les années précédentes", précise Christophe Ghiena, directeur du centre technique municipal de Menton.

Pass sanitaire et tarif unique

Concernant les restrictions sanitaires, le port du masque et le pass sanitaire seront exigés. Le contrôle se fera au niveau des quatre entrées, au même moment que le passage des portiques de sécurité. Niveau tarif, le prix sera identique peu importe la date choisie: 26 euros ou 22 euros pour les groupes. "La gratuité est maintenue pour l’entrée aux jardins Biovès, comme annoncé il y a une semaine", souligne le maire de Menton, Yves Juhel.

Le reste du programme de cette 88e Fête du citron demeure inchangé. Pour rappel, cinq motifs d’agrumes figureront dans les jardins Biovès, aux côtés de six stands de produits à base d’agrumes tenus par des commerçants locaux. Deux opéras se tiendront les 19 et 23 février au Palais de l’Europe, où le salon de l’Artisanat et le festival des Orchidées sont organisés durant les quinze jours de festivités. Enfin, diverses animations sont prévues dans toute la commune: concours de décoration de vitrine des commerçants, visites de citronneraies, exposition sur le thème du citron… Et la Ville promet "d’autres belles surprises liées au thème de l’opéra"...