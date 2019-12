Un Zest pour les transports dans la Roya

La nouvelle Délégation de Service Public (DSP) Transports a été attribuée à Keolis Menton Riviera en juillet 2019 et intégrera la desserte de la Roya au réseau Zest dès le 1er janvier prochain.

C’est une nouvelle qui réjouit les habitants de la vallée, car le nouveau prestataire a pris en compte la demande d’amélioration de l’offre de transport formulée par la CARF (Communauté de la Riviera Française) pour remédier aux manques récurrents sur ce secteur.

Des nouveautés appréciables

Pour commencer, sur la ligne 905 (renumérotée ligne 25) Menton-Tende, ce sont deux fois plus de trajets qui seront proposés en semaine, ainsi que le fonctionnement les jours fériés et, cerise sur le gâteau pour faire passer agréablement le temps pendant le voyage, le wifi gratuit à bord des véhicules.

Côté Transport à la Demande (TAD), il sera désormais possible de l’emprunter tous les jours sans exception, un vrai soulagement à la fois pour les locaux et pour les touristes qui souhaiteront découvrir des lieux non desservis par des lignes régulières. Enfin, parmi les améliorations attendues depuis de nombreuses années, le bus 923 (renuméroté 23) circulera dès le mois de juin, jusqu’en septembre, et non plus uniquement pendant les vacances scolaires d’été.

Renouvellement des cartes avant le 31 décembre

Des changements également du côté de la tarification pour les scolaires : l’abonnement annuel sera de 10 euros, de la maternelle au collège, tandis que les lycéens auront le choix entre l’abonnement mensuel à 12 euros€ ou annuel à 112 euros.

Pour tous, le renouvellement des cartes est nécessaire avant le 31 décembre (les formulaires sont disponibles dans les mairies, offices du tourisme et en gare routière de Menton).

Le prix du ticket unitaire est maintenu à 1,50€ et il vous en coûtera 12,50€ pour un carnet de 10 voyages.

M.P.