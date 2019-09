Un week-end au vert avec l’Ecotourisme

Balade, botanique, géologie, gastronomie et atelier : les mots-clés de ce week-end autour de l’écotourisme proposé par l’association Mercantour Ecotourisme.

Les festivités commenceront aujourd’hui samedi à 18h avec la conférence : « Les Alpes de la Méditerranée : un patrimoine géologique unique » présentée par Jean-Marc Lardeaux, professeur de géologie à l’université de Nice-Sophia-Antipolis, suivie d’une présentation de l’association Mercantour écotourisme, d’un buffet dînatoire (participation : 10€/ adulte, 5 €/enfant, réservation : 04 93 04 75 70) et d’un baleti ouvert à tous avec Rumpa baleti. Le dimanche, profitez de la visite exceptionnelle de la mine d’argent médiévale de Vallauria à 10h depuis le gîte Neige et Merveilles (limité à 12 pers.).

À Tende, Nathalie Magnardi, guide-conférencière et ethnologue, proposera une visite étonnantepour découvrir le village médiéval de Tende à 10h30 (rdv place de la mairie). À la même heure, remontez le temps au musée des Merveilles avec la visite guidée de la nouvelle exposition permanente.

Pour découvrir le village autrement

Les fibres n’auront plus de secret pour vous avec, à 14h, l’initiation à la connaissance des fibres végétales et animales et des teintes naturelles à la salle de musique avec N. Magnardi, suivie d’un atelier tissage ; à 14h30, à la maison du Parc, pour vous faire découvrir l’agropastoralisme, projection d’un film sur la laine de la brebis brigasque, puis atelier de cardage et filage de la laine où vous pourrez confectionner des bracelets et des mobiles en forme de mouton ; enfin, à 15h30 dans l’atelier d’une authentique créatrice, Emilie Oliver, initiez-vous au savoir-faire du feutrage de la laine de brebis brigasque.

Berghe ne sera pas en reste avec une visite guidée du village emmenée par J.-Michel Diesnis, avant une balade dans une forêt de châtaigniers et une collation au gîte panda Le Berghon. Alors, ce week-end, sortez prendre l’air ! Animations gratuites, sur réservation auprès de Nathalie Magnardi (pour la Roya) par sms : 06 21 84 79 19 ou mail : nat.magnardi@gmail.com.