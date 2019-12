Intéressons-nous aux jeunes solistes qui sortent de chez nous. Slava Guerchovitch, né à Monaco dans une famille de violonistes installée en Principauté depuis 1991 (père musicien au Philharmonique, mère professeur à l’Académie de musique), a choisi la voie du piano. Il a accompli ses études musicales en ladite Académie de musique dans la classe de Michael Desjardins avant d’entrer au conservatoire de Paris à l’âge particulièrement précoce de 15 ans.

À 20 ans, il est à cette période de sa vie où une carrière de concertiste s’ouvre à lui.

Jeu raffiné et réfléchi

Il a donné il y a quelques jours au Musée Pouchkine de Moscou un récital qu’il redonnera vendredi à Monaco. Nous avons eu l’occasion d’entendre un enregistrement de ce concert et avons apprécié le jeu raffiné et réfléchi de ce jeune maître, son élégante éloquence, et son interprétation éclatante d’une bien diabolique fugue de Chostakovitch.

Ce programme, comprenant une « suite » de Haendel, les « Valses nobles et sentimentales » de Ravel, les « Études symphoniques » de Schumann, et, donc, la fugue en question de Chostakovitch, il le redonnera vendredi au Théâtre des Variétés, lors d’un concert organisé par l’Association « Les Amis du Printemps des Arts ».

Cela mérite le déplacement.