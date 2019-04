C’est un bateau atypique qui a fait son entrée dans le port de Fontvieille, samedi après-midi, et qui a captivé l’attention des personnes rassemblées à côté de la capitainerie. Parti d’Agde, le « Vieux-Crabe », d’une longueur de 25 mètres, est un thonier de 1952 qu’une équipe de « copains » a décidé de racheter pour permettre de promouvoir l’entraide et la convivialité. Le bateau a été béni par l’archevêque de Monaco.

« Son ancienneté, sa conservation font qu'il est classé en France en tant que Bateau d'Intérêt Patrimonial par le Patrimoine Maritime et Fluvial présidé par le grand marin Gérard d'Aboville », a souligné Alain Faraut, initiateur du projet, dans son discours. Il doit toutefois rapidement faire partie du paysage des ports de Monaco. En effet, il sera commercialisé pour l’organisation de sorties en mer à la journée ou en demi-journée, de sorties à thèmes, pêche, plongée… ou à quai pour tout type de rassemblements.

L’idée vient de l’association « May’s Amys » (lire : mes amis) qui met à l’honneur Christian May, qui a sollicité la générosité de nombreuses personnes rassemblées autour de matchs de rugby pour les enfants handicapés. De là sont nées la SARL et l’association monégasque autour du « Vieux-Crabe » menées par Edmond Pastor entouré d’amis dont l’instigateur du projet Alain Faraut et d’autres contributeurs et partenaires.

Cette activité commerciale a cependant un objectif non lucratif puisqu’elle permettra - en dehors de couvrir les frais fixes - d’offrir des journées en mer ou à quai à des associations monégasques ou des Alpes-Maritimes qui œuvrent en faveur des enfants malades, handicapés, en danger ou en difficulté.