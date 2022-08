Un véritable trésor: comment des restaurateurs d’art ont mis à jour 600m² de fresques au Palais princier de Monaco

Ça ressemble à une chasse au trésor. Mais dans cette aventure, les chercheurs sont des restaurateurs d’art, et l’or convoité: des fresques oubliées. C’est l’histoire qui se joue depuis 2013 au cœur du Palais princier où l’expertise et le travail d’une équipe de spécialistes a permis de mettre à jour déjà près de 600 mètres carrés de fresques sur les murs décorés du Palais princier, datant du XVIe siècle. Un travail de la Renaissance oublié et recouvert au fil des années par les décors et les couches de peinture successives qui ont emprisonné les fresques originales.

"On peut essayer de développer le plus possible de techniques. On a l’expérience, on voit les retours, continue Christian Gauthier. Des zones sont plus dures à travailler que d’autres, on ne peut pas anticiper là-dessus. Si vous me demandez combien de temps nous allons mettre pour finir, je n’en sais rien. C’est tout l’attrait de ce chantier et du support du souverain. Sur un chantier fixe avec un budget fixe, ce ne serait pas possible. Le prince Albert II a compris l’importance de ce qu’on fait, il s’est engagé dans la protection de son patrimoine, et il nous suit".