La première compétition nationale féminine de Monaco s’est déroulée les 7 et 8 septembre derniers avec plus de 60 équipes françaises participantes. Le Ducasse’s Challenge s’est disputé par équipes de trois. Sur le terrain, c’est Cannes qui a remporté la compétition face à Aveyron en finale.

Pour ce qui est de Monaco, Elena, Caroline et Chloé se sont inclinées en quart de finale face aux vainqueurs. Une prestation encourageante pour un trio encore jeune. « On essaye de développer le secteur féminin. On n’est pas encore assez compétitif pour le championnat du monde, mais ça va venir », déclare Serge Turuani, vice-président de la Fédération monégasque de boules.

La prochaine compétition de pétanque se déroulera les 19 et 20 octobre prochains, sous le chapiteau de Fontvieille. Il s’agira du 1er International de Monaco.