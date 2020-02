Le Beausoleil Ciné photo club invite le public à une soirée « Image de voyage » qui aura lieu à la Salle 93, au 16 rue Jules-Ferry à Beausoleil mercredi 4 mars à 20 h. Patrice Gambini présentera un reportage photo sur grand écran, commenté en direct, sur un trek au Pakistan effectué en 2019.

Ce trek est considéré comme l’un des plus beaux du monde. Remonter le glacier du Baltoro, c’est la voie royale qui mène au pied des géants de la planète, à commencer par le mythique sommet K2, tout en longeant d’autres incroyables sommets. La renommée du Baltoro vient aussi du site de Concordia, fantastique belvédère où se rejoignent de gigantesques glaciers, dominés par la colossale pyramide du K2. La traversée du col du Gondogoro (5 585 m) et la descente sur la vallée de Hushe complètent le tout. La vue depuis le col est spectaculaire, et sans doute l’une des plus belles de tout l’Himalaya : K2 (8611 m), Broad Peak (8047 m), les quatre Gasherbrums, I (8 068 m), II (8035 m), III, (7952 m), et IV (7925 m) sont visibles !