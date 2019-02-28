Un temple de l’auto sur le port Hercule

Un conseil : ne venez pas trop couvert. Contrairement à l’an dernier, le soleil brillera sur le 3
e Salon international de l’automobile de Monaco, qui s’ouvre aujourd’hui sur le port Hercule. Et sous les tentes transparentes qui abritent les quatre pavillons de cette troisième édition, il fait chaud. Très chaud. Nous l’avons constaté…
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