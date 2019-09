Un stage de jet à bras pour la paix par le sport

Le Roca Jet Club de Monaco a organisé une semaine de stage de jet à bras, en partenariat avec l’association Peace And Sport, du 3 au 6 septembre, afin de promouvoir les valeurs du sport. Ce sont au total six jeunes, quatre garçons et deux filles, de 16 à 21 ans, qui ont participé à ce projet.

Le jet à bras est une discipline différente du jet traditionnel. L’essentiel de ce sport se pratique, comme son nom l’indique, avec les bras. La personne doit tenir debout et en équilibre afin de bien manier l’engin. Il faut savoir que ce type de machine peut aller jusqu’à 80 km/h.

Partage et patience

Après une journée de « qualifications » - servant à vérifier si la personnalité des participants était en adéquation avec les valeurs partagées -, la semaine a pu commencer. Les stagiaires ont appris à pratiquer ce sport motonautique.

Si cette activité est considérée par beaucoup comme individuelle, elle a en réalité permis un travail d’équipe entre les stagiaires. Que ce soit par la mise à l’eau des jets ou par les différentes manipulations, les élèves ont tout réalisé ensemble. Du fait du partenariat avec l’association Peace And Sport, les valeurs comme le partage et la patience ont été mises en avant. Les apprentis se sont fait guider par deux professeurs du club de Monaco : Michel Torre et Jean-Pierre Bessero.

Le dernier jour du stage a été consacré à une course de relais par équipe. Chaque participant a ensuite reçu son diplôme. Les jeunes ont immortalisé le moment avec une photo de groupe. Ils ont également brandi une #WhiteCard, symbole de la paix par le sport. Une belle initiative.