Un scénario audacieux Un peu de Monaco dans le Van Gogh de Schnabel

À défaut de porter le sceau de l’authenticité et de la vérité historique, puisque non reconnue par le Van Gogh Museum d’Amsterdam, la découverte de soixante-cinq dessins attribués à Van Gogh par le président de l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo, Franck Baille, est d’ores et déjà gravée dans l’histoire du 7
e art.
Disponible depuis le 15 février dernier sur la plateforme Netflix, le dernier film réalisé par Julian Schnabel,
Van Gogh - At Eternity’s Gate, reprend en effet les théories initiées par Franck Baille, étayées par le travail scientifique de deux sommités spécialistes…
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