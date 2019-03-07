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      Si le financement est complété, cette huile sur toile de 50 cm sur 50 cm va être acquise pour un montant de 528 000 euros à la collection privée américaine qui la détient aujourd’hui.

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      Au cours de sa matinée portes ouvertes, le lycée Curie fera découvrir aux élèves et leurs parents les modalités de la réforme du bac 2021. (Archive J.-F.O.)

      Lycée Curie : les portes ouvertes dans le contexte de la réforme Bac 2021
      Les éducateurs du service des sports de la ville ont testé le nouvel appareil fitness en libre accès au Devens.

      Un nouvel équipement fitness 2.0 au Devens !

      Un scénario audacieux Un peu de Monaco dans le Van Gogh de Schnabel

      PAR Mis à jour le 07/03/2019 à 05:22 Publié le 07/03/2019 à 05:22
      Mis à jour le 07/03/2019 à 05:22 Publié le 07/03/2019 à 05:22
      Julian Schnabel, accompagné de sa compagne Louise Kugelberg, a tenu à rencontrer Franck Baille à Paris pour voir les dessins. Avant de revenir, avec Willem Dafoe.

      Un scénario audacieux Un peu de Monaco dans le Van Gogh de Schnabel

      Par Le 07/03 à 05h22 MàJ 07/03 à 05h22

      Diffusé sur Netflix, le dernier film de Julian Schnabel, dédié au peintre Van Gogh, base son scénario sur la découverte de 65 dessins non authentifiés révélés, en 2016, par un expert basé à Monaco

      À défaut de porter le sceau de l’authenticité et de la vérité historique, puisque non reconnue par le Van Gogh Museum d’Amsterdam, la découverte de soixante-cinq dessins attribués à Van Gogh par le président de l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo, Franck Baille, est d’ores et déjà gravée dans l’histoire du 7e art.

      Disponible depuis le 15 février dernier sur la plateforme Netflix, le dernier film réalisé par Julian Schnabel, Van Gogh - At Eternity’s Gate, reprend en effet les théories initiées par Franck Baille, étayées par le travail scientifique de deux sommités spécialistes…

      La suite du direct