Un restaurant de Castillon décroche le label "Bistrot de Pays"

Depuis un an, et malgré le contexte sanitaire, "L’Hartmonie" tient le coup. Ouvert en août 2020 en partenariat avec l’Établissement et service d’aide par le travail (ESAT) Le Prieuré de Saint-Dalmas-de-Tende, ce restaurant atypique situé à Castillon permet à des personnes en situation de handicap de s’émanciper et de travailler en dehors de l’institut médico-social.

"Un ESAT hors les murs", résume Olivier Baillot, directeur du Prieuré. Unique dans le secteur. Et un pari réussi pour le village de l’arrière-pays mentonnais qui souhaitait se redynamiser.

Alors qu’il célèbre son un an d’existence cette année, le restaurant s’est vu remettre, dimanche dernier, le label "Bistrot de Pays". Une appellation attribuée à des établissements qui "contribuent à la conservation et à l’animation du tissu économique et social en milieu rural par le maintien - ou la recréation - du café de village multiservices de proximité."

Des produits du terroir

"C’était un objectif donné il y a quelque temps déjà, commente Olivier Chantreau, le maire de la commune. À l’est du département, il n’y avait aucun établissement Bistrot de Pays. Ce label permet de drainer une certaine clientèle, d’être cité dans des brochures spécialisées… Mais il y a des exigences à respecter, ce que L’Hartmonie a fait."

Pour Olivier Baillot, cette récompense, c’est surtout "le fruit d’un travail collectif et d’une association, l’APREH (L’ESAT de Saint-Dalmas de Tende est géré par l’Association pour la réadaptation et l’épanouissement des handicapés (APREH). Le Prieuré est un hôtel-restaurant qui accueille 76 travailleurs en situation de handicap, ndlr), qui donne les moyens et œuvre depuis 30 ans pour l’inclusion sociale".

Sur la place Lucien Rousset, quatre travailleurs en situation de handicap font tourner le restaurant, du mercredi au dimanche. Parmi eux, Élisabeth, diplômée d’un CAP cuisine qui se voyait toujours reléguée à la plonge dans le monde du travail, ou encore Stéphane, cuisinier ayant rejoint l’équipe il y a trois mois après 32 ans au Prieuré afin de "changer d’horizon".

Juste en face, Jérémie et Nathalie, eux aussi résidents de l’ESAT, viennent de reprendre l’épicerie du village. Rouvert en avril sous le nom de "TerroArt", le commerce propose des produits du terroir et fonctionne en interaction avec "l’Hartmonie", qui propose ainsi des plats locaux, faits maison.

"On prouve que ça marche"

Tous ici ont la possibilité de montrer leurs compétences et leur savoir-faire en totale autonomie. Et cela sans que le handicap ne prenne le pas sur la personne, "car ça c’est intolérable", s’exaspère Olivier Baillot. "Au Prieuré comme ici, à Castillon, on prouve que ça marche", affirme le directeur de l’hôtel, en rappelant néanmoins que le chemin est encore long.

"Ce n’est pas arrivé tout cuit, il a fallu chercher des opportunités, poursuit-il. Localement, on a encore du mal à intégrer. Il nous faut la rencontre avec une mairie, des partenaires. Si le politique ne comprend pas qu’il doit porter l’inclusion, on n’y arrivera jamais." À Castillon, en tout cas, le politique semble avoir compris. "Ça a changé complètement le climat du village, estime Olivier Baillot. Là, je pense qu’ils ne nous laisseraient plus partir."