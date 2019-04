Un rendez-vous bien-être les 4 et 5 mai avec Sensei Monaco capitale de la francophonie en octobre

Comme une bonne résolution avant d’entamer la saison - celle d’un esprit sain dans un corps sain -, c’est un événement entièrement dédié au bien-être qui sera proposé les 4 et 5 mai à l’hotel Méridien Beach Plaza.

Nom de code : Sensei, pour rassembler en plein air, dans un décor pensé pour l’occasion très relaxant, une quarantaine d’exposants, des praticiens et des conférenciers qui prodigueront conseils et pratiques issues de cultures ancestrales d’Asie et d’Amérique Latine.

Exemples ? Le programme propose des pratiques courantes : yoga, tai-chi, qi gong, relaxation… aux expériences les plus inédites : cérémonie du cacao, concert de hand pan, garuda chair, reiki…

Une sorte d’éveil des sens, ouvert aux amateurs comme aux novices, pour prendre soin de son corps, réponse à une tendance forte de la société actuelle.

En marge du Conseil permanent de la Francophonie, Christophe Steiner, ambassadeur de la Principauté de Monaco en France, représentant personnel du prince Albert II et du Gouvernement Princier auprès du Conseil permanent de la Francophonie, et Adama Ouane, administrateur de l’OIF, ont signé le Protocole d’entente portant sur les modalités pratiques d’organisation de la 36e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) à Monaco.

Ce document lance le coup d’envoi officiel de l’organisation de cette Conférence, qui se tiendra, les 30 et 31 octobre 2019 à Monaco et dont le thème sera : « Réconcilier l’Humanité et la Planète : perspectives dans l’espace francophone à la veille des 50 ans de l’OIF ».

Intervenant à mi-chemin entre le Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement d’Erevan (Arménie, 2018) et celui de Tunis (Tunisie, 2020), la CMF de Monaco réunira l’ensemble des Ministres des Affaires étrangères et des Ministres chargés de la Francophonie des États et gouvernements membres de l’OIF, ou leurs représentants, afin de se prononcer sur les grands axes de l’action multilatérale francophone.

Pour mémoire, la Principauté de Monaco est membre-fondateur de l’Organisation internationale de la Francophonie depuis 1970.

À noter que l’OIF compte 88 États et gouvernements, dont 54 membres de plein droit, 7 membres associés et 27 observateurs.