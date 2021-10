Un récif artificiel baptisé "Albert Falco", second du commandant Cousteau, immergé par le prince Albert-II à Monaco

On le surnommait "le Dieu de l’eau" ou encore "l’homme poisson". Dans la mémoire collective, et pour tous les amoureux de l’immensité bleue, Albert Falco reste le premier océanaute au monde et le fidèle second du Commandant Cousteau.

Près d’une décennie après sa disparition et la dispersion de ses cendres au large de la calanque phocéenne de Sormiou, la Principauté a honoré la mémoire de ce personnage dont les explorations ont permis de lever une partie du voile sur le monde du silence.

Pas en baptisant une rue ou une place à son nom. Il fuyait bien volontiers la terre ferme. Mais en utilisant son patronyme pour un récif artificiel, immergé à dix-huit mètres de profondeur et inauguré ce mercredi par le prince Albert II.