A Monaco, un projet de refuge pour les animaux de compagnie des pensionnaires de la future résidence Cap fleuri 1

C’est un projet qui n’en est qu’à ses balbutiements mais dont l’annonce pourrait rassurer nombre de personnes âgées propriétaires d’animaux de compagnie qui pourraient, un jour, être amenées à séjourner en Ehpad. Le Département des Affaires sociales et de la Santé, par la voix du conseiller de gouvernement - ministre Christophe Robino, ambitionne de créer un refuge pour les compagnons de vie des futurs pensionnaires de la résidence Cap Fleuri 1.

Un souhait émis il y a peu par la promotion 2022-2023 du Conseil national des Jeunes. Lors de la séance de clôture du 10 mai dernier, les conseillères et conseillers nationaux juniors formulaient le souhait "d’apporter une aide et un réconfort aux personnes âgées possédant un animal de compagnie". Un certain nombre d’entre elles ayant fait part "de leur inquiétude quant à l’avenir de leurs animaux si elles devaient être amenées à ne plus pouvoir rentrer chez elles", expliquaient alors les jeunes dans l’exposé des motifs de leur proposition de résolution.

Un partenariat entre CHPG et SPA

Un certain nombre de dispositifs existent déjà en Principauté, notamment pour les personnes autonomes hébergées en maison de retraite. Mais un modèle reste encore à inventer dans les Ehpad. "On sait que la présence d’animaux domestiques a un effet positif tant sur la santé psychologique que physique des personnes âgées, rappelle Christophe Robino. Ça permet de lutter contre l’isolement, le repli de soi mais aussi de maintenir une activité physique et une certaine finesse dans la motricité. Surtout, ça leur donne un cadre temporel. Dans certaines maladies dégénératives comme la maladie d’Alzheimer, ça leur permet de garder des repères sur la journée et donc d’avoir une stimulation cognitive qui, on le sait, est utile."

Fort de ce constat, le ministre entend profiter du chantier du Cap Fleuri 1 pour lancer un projet original, si ce n’est unique en Principauté. "Je me suis posé la question si l’on ne pouvait pas prévoir, dans le cadre de la reconstruction du Cap Fleuri 1 où il existait une animalerie à l’époque, de recréer cette animalerie, ou tout du moins un refuge, qui permettrait que des résidents qui ont des animaux de compagnie puissent les garder."

Ce refuge permettrait ainsi d’accueillir les compagnons à quatre pattes des résidents la nuit, pour que ces derniers puissent profiter de leur présence la journée. Pour cela, le ministre s’est rapproché de la direction du Centre hospitalier princesse-Grace et de la SPA de Monaco. "Je souhaiterais qu’on puisse mettre en place un partenariat et, a ce titre, j’en ai parlé à Mme Benoîte de Sevelinges et Mme Marie-Pierre Gramaglia, vice-présidente de la SPA, pour voir dans quelle mesure on pourrait s’organiser."

Et de poursuivre: "C’est évidemment une situation particulière puisque la résidence du Cap Fleuri 1 est un Ehpad, où les résidents sont moins autonomes. Il paraît difficile de penser qu’ils pourraient s’occuper 24h/24 de ces animaux de compagnie. Mais, au moins, ils n’auraient pas l’obligation de s’en séparer. Ils pourraient en profiter la journée et leurs animaux seraient pris en charge la nuit, soit par la SPA soit, éventuellement, par des jeunes qui, dans le cadre d’associations, pourraient parrainer des animaux et s’engager à accompagner ces personnes âgées en s’occupant de leurs compagnons, lorsque les résidents ont un problème de santé supplémentaire et doivent être hospitalisés par exemple."

Faire participer les jeunes

Car c’est bien là que repose toute l’attractivité de ce projet ambitieux : faire participer ces jeunes qui ont formulé l’envie de voir se renforcer le lien intergénérationnel avec leurs aînés.

"J’espère que l’on pourra compter sur les bonnes volontés manifestées par un certain nombre de jeunes. Toutefois, il faut faire preuve de réalisme. C’est la raison pour laquelle je m’adresse en priorité à la SPA, afin de sécuriser d’abord le dispositif. L’emploi du temps des jeunes est toujours un peu compliqué. Les études font qu’ils ne sont pas toujours disponibles tout au long mais, s’ils sont suffisamment nombreux, ça peut être une aide appréciable", présume Christophe Robino.

Et de préciser: "La direction du CHPG et la SPA doivent se rencontrer prochainement pour évoquer le projet et établir comment formaliser ce partenariat".

Deux textes de loi datant de 1989 L’intérêt de la Principauté pour le bien-être de ses seniors auprès de leurs animaux de compagnie ne date pas d’aujourd’hui puisque deux textes ont été promulgués en ce sens en 1989. Il s’agit, plus précisément, d’une loi et d’un arrêté ministériel. La première fixant les conditions relatives au traitement des animaux. Le second déterminant "les conditions d’admission d’animaux de compagnie dans une maison de retraite". "Cet arrêté ministériel, qui est ancien et qu’on méconnaît, montre donc que d’un point de vue réglementaire rien s’y oppose réellement à ce que les résidents gardent leurs animaux de compagnie auprès d’eux", confirme Christophe Robino, précisant "on parle bien là de maisons de retraite où les résidents sont autonomes". Cet arrêté fixe le cadre dans lequel les chiens et chats, voire les oiseaux et les poissons, sont acceptés. La demande d’admission de l’animal doit se faire en même temps que celle de son maître et doit être accompagnée d’un certificat vaccination, d’un certificat de bonne santé de l’animal de moins d’un mois ainsi que d’un certificat attestant de la stérilisation du chat ou du chien. "Il faut également avoir une assurance responsabilité civile et que l’animal soit identifié", précise le ministre. La présence de l’animal reste soumise à l’avis favorable d’une commission, présidée notamment par le directeur de l’établissement. Au-delà du cadre réglementaire, la Principauté s’est aussi mise à la zoothérapie. "Au niveau du Centre Rainier-III un certain nombre de manifestations sont organisées avec la présence d’animaux, essentiellement des chiens, avec l’association Chiens de cœur. Et il y a aussi un projet d’équithérapie avec un poney", détaille Christophe Robino. "Je crois que c’est une première étape grâce à laquelle cette présence animalière va avoir un effet bénéfique, tant sur le stress que l’anxiété et la dépression. Mais aussi pour lutter contre l’isolement puisque ces sessions supposent une socialisation en permettant, par le biais de thérapies de groupe, d’avoir plus de contacts tant entre pensionnaires qu’avec les équipes soignantes. Et, petit à petit, d’éviter que les personnes âgées se replient dans leur chambre et aient de moins en moins d’activités."