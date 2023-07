Avant Canua Island, retour sur ce projet encore plus fou d'une île artificielle face à Juan-les-Pins

Le projet d’île flottante "Canua Island" avec son décor idyllique paradisiaque au large de Cannes n’a pas abouti! Il n’est pas le seul. Il a existé un précédent bien plus fou!

Il y a 72 ans, le projet pharaonique de l’an 2000 a failli voir le jour dans la baie de Juan-les-Pins. Dix ans de tractations n’ont pas suffi. Il s’agit du plan Marquet de 1951: une mégacité, station balnéaire et climatique, à l’emplacement actuel d’Antibes-les-Pins, avec en plus une île artificielle.

Robert Maire, l’historien d’Antibes, s’est penché sur ce projet, certainement le plus fabuleux et démesuré pour l’époque dans la zone du Bas-Lauvert. Un secteur peu habité, qui s’étendait aux quartiers des Eucalyptus, Saint-Maymes et Saint-Jean.

Dans le projet: des constructions modernes comprenant 7.500 appartements pouvant recevoir plus de 50.000 habitants et touristes.

Une plage de deux kilomètres, sur cinquante mètres de large, pour 20.000 baigneurs avec une saison d’hiver et une vie nocturne. Un fief les pieds dans l’eau présentée comme la "plage de l’Europe".

Déplacer la voie ferrée

Le chantier représente 30 milliards de francs d’investissements. Et pour cause: le déplacement de la voie ferrée et de la route nationale à l’intérieur des terres est indispensable! Un coût important auquel s’ajoute la création d’une île artificielle.

Roger Marquet, architecte et promoteur du projet est soutenu par le maire d’Antibes Henri Rambaud et celui de Vallauris. Les deux municipalités se constituent en syndicat intercommunal. Dès cette année, l’administration bloque la vente de tous les terrains du secteur. Oui, ils y croient.

Le 27 octobre le syndicat intercommunal approuve les déviations de la route nationale 559 et de la voie ferrée. Certains habitants crient au fou!

Le 19 octobre 1954, le ministre de l’Intérieur et le préfet demandent à la municipalité d’accélérer les formalités d’urbanisme en vue de la réalisation effective.

Le 11 mai 1959, le nouveau maire Pierre Delmas devient président du Syndicat intercommunal et renouvelle sa confiance à M. Marquet. Pour le moment, rien ne vient enrayer la machine démentielle.

Une île artificielle de 10.000m2

L’île, aussi fausse soit-elle, fait rêver à l’époque. Construite à 250mètres du rivage, elle aura une superficie de 10.000m2 et supportera un palace de trois cents chambres, avec plage privée ombragée de palmiers, casino, restaurant sous-marin, cabaret et port privé.

Le 1er octobre, le préfet, le ministre de la Construction, en accord avec le ministre de l’Intérieur, donnent un avis favorable à l’opération. La procédure de déclaration publique est lancée.

C’est un mouvement né de la presse qui va faire dérailler le programme.

Le 29 février 1960, un Syndicat de défense des propriétaires, présidé par M. Guiraud, propriétaire du journal antibois l’Indépendant créé un climat fort désagréable au projet et va mobiliser la population juanaise. Le maire Pierre Delmas subissant une forte pression de la population et pour assurer la quiétude de son mandat, répudie tous ses engagements. Le conseil municipal prend alors la décision de ne pas donner suite à la convention passée entre la Ville, le syndicat intercommunal et M. Marquet. Tout disparaît.

Et pourtant, en 1975, le conseil municipal approuvera un nouveau projet d’île artificielle au large du débarcadère Courbet. Mais il n’y aura pas de suite.

En 1983 le projet d’Antibes-les-Pins, plus sobre, sortait de terre. À l’époque, a-t-on fait le bon choix?

Légende. (Photo xxxxxxxxxx).

Deux parkings géants, un héliport, thalasso, théâtre, bowling... Le projet pharaonique comprenait: deux parkings géants pour 10.000 véhicules, pour 150 autobus, un héliport, un centre de thalassothérapie, un théâtre avec auditorium de 4.000 places, cinéma, cabarets, music-hall, théâtre grec, commerces, bars, restaurants, jardins, piscine d’eau de mer chaude. En fond de station un immeuble tour illuminé la nuit, entouré d’immeubles de luxe et populaires, de jardins d’enfants avec jeux et zoo. Il était aussi prévu une pharmacie, mairie annexe, poste, police et pompiers, hôpital pour les urgences, musée d’art, tennis, bowlings... Tout autour, sur les collines voisines s’élèveront des villas de style. Le tout s’étalera sur 72 hectares, desservis depuis une bretelle partant de la future autoroute de l’Esterel en projet.