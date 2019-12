Un pont des arts entre Monaco et New York

C’est le rendez-vous annuel du comité national monégasque de l’association internationale des arts plastiques auprès de l’UNESCO. Le comité prend en effet les commandes de la salle du quai Antoine-1er pour présenter le travail de ses artistes.

Cette année, c’est autour du thème « artistes + science » que la trentaine de créateurs ont phosporé. En parallèle, une sélection d’artistes de New York complète l’exposition présentée jusqu’au 22 décembre. Et c’est à la plus monégasques des New-Yorkaises, Caroline Bergonzi, que l’AIAP a demandé de l’aide.

L’artiste a quitté le Rocher depuis de nombreuses années pour vivre et travailler de l’autre côté de l’Atlantique. Et la thématique liée à la science l’a d’emblée enthousiasmé. Dans son réseau new-yorkais, elle a donc contacté plusieurs artistes qui interrogent leur notion à l’espace et évoquent les questionnements de la science dans leur travail. « Un artiste, c’est une œuvre mais c’est aussi une rencontre et une personnalité », confie Caroline Bergonzi.

Créateurs cosmopolites

Autour de ses grandes sculptures animales en inox, elle a donné carte blanche à sa sélection d’artistes : Jorge Posada, Elizabeth Knowles, Marc Lambretchs, Laura Fantini, Kevin Kelly, Haksul Lee, Adrian Dimetriou et Eric Laxman. Un casting cosmopolite : « Tous travaillent à New York, mais ont des parcours différents. Certains viennent de Belgique, de Colombie, d’Italie… c’est finalement très cosmopolite ».

À ceux-ci, s’ajoutent trois autres artistes sélectionnés par la galerie Meta, présente à Monaco et à Manhattan.

Le tout mérite un détour… et pour approfondir le sujet, une rencontre-débat autour du thème « art et science » est prévue le 17 décembre.