Un petit tour en camion-benne pour réduire vos déchets, ça vous tente?

"On cherchait un moyen de faire prendre conscience aux gens de ce que représentent leurs déchets.Quelque chose que l’on avait jamais fait", confie Céline Varenio, responsable des ambassadeurs du tri à la Société monégasque d’assainissement.

Et en matière d’inédit, ils ont fait fort : ils proposent à qui veut de grimper à bord du camion qui effectue la collecte des déchets en tous genres. Que ce soit la collecte du verre, des dépôts sauvages, des ordures ménagères ou des déchets recyclables, les participants pourront participer à toutes les collectes pendant une heure.

Prise de conscience

Évidemment, l’opération ne consiste pas seulement à faire un tour de camion. Il y a une idée derrière tout ça: "Quand on fait le tour de toutes les tournées on se rend compte de ce que cela représente en termes de volume. L’idée c’est de montrer aux gens ce que ça représente", poursuit Céline Varenio.

Car dans le cadre d’une opération de réduction des déchets, il y a un prérequis. Être conscient des déchets que l’on produit à son échelle. Être conscient de son déchet. Nous avons tous tendance à oublier que les déchets ne disparaissent pas lorsque l’on sort les poubelles.

L’opération, baptisée "Vis ma vie de ripeur" (c’est le mot qui désigne les personnes qui ramassent les bacs) sera accessible sur inscription, durant toute la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, du dimanche 17 au vendredi 22 novembre.

Elle sera aussi l’occasion pour chacun de mieux comprendre le métier de ceux qui rendent la Principauté plus propre, et l’impact de nos comportements sur leur travail et leur santé.





Savoir +

Les participants seront pris en charge:

- Devant le garage de la SMA, 3 rue du Gabian, du lundi 18 au vendredi 22, entre 9h et 16h et entre 18h30 et 20h30.

- Devant le Stars’n’Bars le dimanche 17 novembre entre 14h et 17h.

Inscription par mail: sma@sma.mc ou sur le stand de la SMA le dimanche 17, lors de la journée festive organisée sur le quai Antoine 1er.