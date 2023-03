Un petit marché hebdomadaire va prendre place à Monaco-Ville

Alexandra Rinaldi, présidente de l’Association des commerçants du Rocher, avait, avec son équipe, tiré comme une sonnette d’alarme en fin d’année dernière. Consciente que Monaco-Ville souffrait d’une image erronée depuis les années soixante-dix. Celle d’un quartier où il ne se trouve que des boutiques de souvenirs et des restaurants. Accompagnée par des riverains et d’autres associations du quartier, elle avait rencontré des membres du gouvernement princier ainsi que de la mairie de Monaco pour casser cette idée reçue, mais également proposer de nouveaux services aux résidents.

À l’issue de cette rencontre, il avait notamment été question de mettre en place un marché hebdomadaire. C’est désormais chose faite! Et ce dernier va démarrer ce vendredi matin. Sous l’impulsion de Marjorie Crovetto, adjointe au maire, déléguée au Domaine communal, commerce, halles et marchés, la mairie de Monaco organise en effet ce jour-là un petit marché hebdomadaire à Monaco-Ville, "fidèle à sa volonté d’offrir toujours davantage de services à la population monégasque et de diversifier les lieux d’échange, de vie et d’offre commerçante".

Un producteur de fruits et légumes sera installé allée Saint-Jean-Paul II, à côté de la cathédrale, de 8 à 13 heures. "Dans le même temps, nous avons mis en place un service de livraisons à domicile pour les personnes résidentes en Principauté et nécessitant une aide pour se déplacer ou pour transporter leurs colis."

Premier jour ce vendredi donc. Pour de plus amples renseignements, se rapprocher de la mairie de Monaco.