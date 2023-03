Un permis de construire vient d'être refusé, quel avenir pour cette villa de Cap-d'Ail abandonnée depuis 30 ans?

C’est une vieille bâtisse quasi-centenaire, qui a perdu de sa superbe voici de nombreuses années. S’érigeant à flanc de colline, la villa Dixie ne laisse pas impassible. Chaque jour, elle se porte au regard de milliers d’automobilistes qui empruntent la Moyenne Corniche. Sise avenue du prince Rainier-III, à la frontière de Monaco, elle subit de plein fouet les affres du temps. Taguée, murée, elle est désormais pénétrée de toutes parts par des herbes folles et des arbustes sauvages. Une villa qui n’a aujourd’hui d’évocateur que son nom et qui ne demande qu’à être soignée.

À l’architecture propre au début XXe siècle, avec des lignes Art Déco qui se devinent à certains endroits, elle s’étend sur plusieurs étages et des centaines de mètres carrés. Un petit palace, non classé aux monuments historiques, doté d’un jardin et d’un plan d’eau, le tout disposé en restanque. Avec un peu de projection et d’imagination, on décèle aisément son élégance d’antan.

Zone rouge

Si la villa tombe en décrépitude, elle questionne et suggère avant tout une riche histoire passée. Et avec elle, un potentiel. Le récent permis de construire déposé en mairie de Cap-d’Ail par une SCI monégasque le montre.

La villa Dixie n’est pas dénuée d’intérêt. Alors comment a-t-elle pu être laissée à l’abandon si longtemps? Le refus de ce permis par la municipalité le 15 février dernier apporte en partie un éclairage. Il met en évidence l’immense handicap que supporte à ses dépens la vieille dame Dixie.

Placée en zone rouge par le plan de prévention des risques depuis 2002 - et déjà en 1996 en zone dangereuse, selon le service Urbanisme de la Ville -, la maison est aujourd’hui localisée sur une zone… inconstructible. "La maison peut être réhabilitée, mais rien de plus. En aucun cas on ne peut construire à proximité, procéder à une extension avec des fondations ou encore réaliser des excavations."

Le projet du permis de construire de la SCI monégasque incluait une percée pour y établir un parking, notamment. Rédhibitoire pour le maire. "Ici, on ne prend aucun risque concernant la sécurité", appuie le service de l’Urbanisme.

Un accident mortel

Qu’est-ce qui a poussé les autorités à placer en zone rouge la villa Dixie en 1996? Il faut remonter à 1985 pour comprendre. Cette année-là, à proximité de la demeure, un bloc de pierre s’est décroché de la roche et a fini sa chute sur le pare-brise d’un automobiliste. Le chauffeur est tué sur le coup. L’accident a traumatisé les habitants et les autorités. La villa, quant à elle, n’est rapidement plus habitée.

Pour autant, la zone n’est pas d’emblée classée dangereuse, la législation de l’époque ne l’y invitant pas forcément. Si bien lorsqu’un permis de construire est déposé en 1992. Il est dans un premier temps accepté. Le potentiel de la maison avait été repéré par un promoteur qui souhaitait la réhabiliter et, surtout, construire à ses côtés un immeuble de haut standing.

Accès dangereux

Le permis de construire est cependant vite retoqué dans sa totalité par la préfecture des Alpes-Maritimes lors du contrôle final du dossier. La maison ne peut, en l’état, subir ces travaux. Elle se trouve en zone dite "d’aléas de grande ampleur". Le préfet alerte le maire de Cap-d'Ail et le somme d’annuler le permis pour des motifs de sécurité publique. La commune s’exécute en prenant un arrêté en ce sens. Il ne se passera ensuite plus rien pour la villa jusqu’en août dernier.

Une circulation dense

Aujourd’hui, le maire de Cap-d’Ail Xavier Beck ne cache pas son souhait de voir cette demeure désaffectée réhabilitée. "C’est la première maison que l’on voit à Cap-d’Ail en arrivant de ce côté, elle ne renvoie pas une belle image." Elle se situe à la frontière de la zone sauvage et préservée de Cap-d’Ail.

Selon Xavier Beck, la remise en état reste envisageable et le plan de prévention des risques n’empêche pas la rénovation complète. "Ce qui reste aujourd’hui le plus gênant, c’est probablement son accès. Son environnement a changé depuis sa construction." D’une simple route qui se trouvait aux pieds de la villa à ses débuts, "nous sommes passés à une deux fois deux voies". Avec elle, un tunnel, le tunnel Rainier-III où la circulation y est continuelle. "C’est bien l’entrée en voiture et à pied de la villa qui demande un grand travail et une grande réflexion. En l’état, son accès demeure quaisi-impossible."

Si l’édile aimerait que la villa retrouve son élégance d’antan, ce ne sera donc pas à n’importe quel prix. "La question de la sécurité est primordiale. Je ne prendrai aucun risque."

Le décrochement d'un bloc de pierre en 2002 a contraint les autorités a classé la villa Dixie en zone rouge. Jean François Ottonello.

Une histoire peu connue À Cap-d’Ail, c’est la première maison que l’on voit lorsque l’on se dirige vers la commune par la moyenne corniche. Si elle parle à de nombreux habitants, la villa Dixie ne se trouve dans aucune archive du patrimoine, ni dans les écrits les plus répandus sur l’histoire de Cap-d’Ail. Son unique voisin la côtoie depuis quarante ans. Il ne lui a jamais su de vie, si ce n’est des squatteurs ici et là qui ont définitivement quitté les lieux lorsque l’accès et les ouvertures ont été empêchés par la pose de parpaings il y a dix ans selon lui. À peine sait-il qu’elle appartenait à un homme qui restait en Amérique du Sud, et pour lequel, pendant longtemps, on lui a cherché des héritiers après sa mort. Il ne lui a jamais connu de propriétaire vivant. Les plus anciens de Cap-d’Ail, eux, se souviennent d’elle avec une vie. Propriété d’un riche diamantaire du nord de la France, ce dernier était venu s’installer sur la Côte d’Azur pour vivre ses jours paisibles de retraité. Il avait fini par vendre sa belle demeure devenue trop grande pour un vieux monsieur seul. La villa avait ensuite été rachetée. Le propriétaire suivant avait quant à lui fini ses jours en Uruguay. Ce dernier décédé, il lui a fallu trouver des héritiers. Une recherche qui a mis des années car il n’avait plus de famille et, surtout, pas d’enfant. À la vente, tombant au fil des ans en décrépitude, la demeure a mis des années pour trouver un nouveau propriétaire. Vendue en 2021, elle a fait l’objet d’un dépôt de permis de construire le 1er août 2022. Ce dernier a été refusé le 15 février dernier.