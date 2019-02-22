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      Deuxième titre consécutif pour Richard Hoog. (DR)

      Richard Hoog champion régional
      Les Roquebrunoises ont toujours le regard porté vers le haut.

      Roquebrune basket : début de la dernière ligne droite
      Durant les travaux, le Jardin reste accessible aux visiteurs.

      Le Jardin japonais en plein bouleversement
      Un même cap pour deux partenaires.

      La CMB et l’Institut océanographique renouvellent leur partenariat

      Un pas de plus vers l’accord entre Monaco et l’Europe

      PAR Thomas MICHEL Mis à jour le 22/02/2019 à 05:23 Publié le 22/02/2019 à 05:23
      Mis à jour le 22/02/2019 à 05:23 Publié le 22/02/2019 à 05:23
      Le souverain a reçu un accueil « chaleureux » du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avant de s’exprimer devant 150 émissaires européens à Bruxelles.

      Le souverain a reçu un accueil « chaleureux » du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avant de s’exprimer devant 150 émissaires européens à Bruxelles. Palais princier/Gaëtan Luci

      Un pas de plus vers l’accord entre Monaco et l’Europe

      Par Thomas MICHEL Le 22/02 à 05h23 MàJ 22/02 à 05h23

      Après quatre ans de négociations «d’une importance capitale» entre la Principauté et l’Union européenne, le souverain revient de Bruxelles avec la perspective de franchir une étape clé en juin

      Le défi, pour Monaco comme tout État désireux de s’inscrire dans la construction européenne, est résumé dans la devise de l’Union Européenne : « Unie dans la diversité ».

      Satisfaire, respecter et préserver le plus grand nombre, sans trahir ou mépriser les spécificités et la souveraineté de chacun. Tout en poursuivant un idéal commun… De nobles objectifs qui, avant tout compromis, n’échappent donc jamais à un long processus.

      « La soi-disant lenteur de l’Europe désespère tant ses fidèles que…

      La suite du direct