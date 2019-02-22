Un pas de plus vers l’accord entre Monaco et l’Europe

Le défi, pour Monaco comme tout État désireux de s’inscrire dans la construction européenne, est résumé dans la devise de l’Union Européenne : « Unie dans la diversité ».
Satisfaire, respecter et préserver le plus grand nombre, sans trahir ou mépriser les spécificités et la souveraineté de chacun. Tout en poursuivant un idéal commun… De nobles objectifs qui, avant tout compromis, n’échappent donc jamais à un long processus.
« La soi-disant lenteur de l’Europe désespère tant ses fidèles que…
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