Un parterre de stars Robert Redford : Il faut passer la main à la nouvelle génération au chevet des océans

Rome ne s’est pas fait en un jour, la renommée d’un gala non plus. Et pour sa troisième édition hier, le Monte-Carlo Gala For The Global Ocean a gagné en notoriété pour réunir un parterre de VIP rarement aussi fourni.

La soirée orchestrée par la Fondation Prince Albert II avait comme invité d’honneur Robert Redford, récompensé pour ses engagements. Et le légendaire acteur américain n’était pas seul !

800 convives

Sur le tapis bleu océan (forcément) se sont succédé : les actrices Nicole Kidman, Uma Thurman, Patricia Arquette, Jane Seymour ; la chanteuse Gwen Stefani ; les comédiens Andy Garcia, Chris Tucker ; le ténor Andrea Bocelli ; le tennisman Stan Wawrinka ; le styliste Tommy Hilfiger ; le pilote Nico Rosberg ou l’ex-ministre Ségolène Royal. Un casting assez prestigieux complété par quelques mannequins comme Adriana Lima ou Jasmine Sanders et la magie a opéré entre les 800 convives.

Réunis sous une gigantesque structure éphémère construite avec un décor de banquise à l’entrée digne d’un studio hollywoodien.

Derrière les paillettes, la volonté de cette soirée était aussi (et surtout) de sensibiliser sur les dangers qui touchent les océans et encourager les solutions de protection. Pour ce faire, une vente aux enchères. L’an dernier la soirée avait permis d’injecter 7,5 millions d’euros dans des actions durables pour préserver les océans. L’édition 2019 devrait faire encore mieux.

C’est à l’oreille des journalistes que Robert Redford est venu murmurer quelques mots hier soir sur le tapis bleu du Gala pour l’Océan. Il se souvient de son enfance à Los Angeles en Californie, et de la croissance de la ville dans les années quarante : « J’ai réalisé à quel point j’aimais la nature et les animaux. Et j’ai bien vu que tout cela était perturbé par un développement qui devenait incontrôlable. Nous n’avons qu’une planète et il n’en reste pas grand-chose. C’est là que j’ai compris que je devais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la préserver. »

Si l’eau a coulé sous les ponts, jusqu’à la situation critique que l’on connaît aujourd’hui, le héros d’Out of Africa a bon espoir : « A quoi servirait d’être négatif, d’être pessimiste ? Cela n’apporte aucun espoir. Il faut toujours être optimiste. Je crois que le monde est en action. Vous lisez les journaux, vous voyez bien ce qui se passe dans le monde. Je crois honnêtement que l’humeur a changé. Les gens sont plus attentifs quand ils voient ce qui se passe jusque dans leur jardin. Ils se rendent compte qu’ils doivent utiliser leur voix pour préserver ce qui reste du monde. »

Un optimisme qui le pousse à envoyer un petit message aux décideurs : « Ce monde appartient maintenant à la nouvelle génération. Il y a beaucoup de personnes très âgées, qui ont un statut important. Mais le monde avance, et ils doivent passer la main à la nouvelle génération. Parce que c’est de leur futur qu’il s’agit. Les anciens ont eu leur tour, et on voit bien aujourd’hui ce qu’ils ont fait du monde. Ils sont si nombreux à s’accrocher à leurs postes, parce qu’ils ont peur. Mais la vie continue, il faut avancer. Ils doivent partir ».