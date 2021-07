C’est une fragrance florale, envoûtante, entêtante.

Pour le pré-lancement de sa marque, la Fondation Princess Grace USA a choisi un parfum comme emblème. Item évident dans l’univers du luxe et de la mode.

C’est Olivier Cresp, maître parfumeur pour la société suisse Firmenich, qui a imaginé ce jus, "avec beaucoup de respect et de timidité presque, confie-t-il. La princesse Grace est une icône, il fallait que ce parfum devienne une icône aussi".

Roses, jasmin, patchouli, et vétiver

La formule, évidemment secrète, fait la part belle aux fleurs.

"On retrouve deux roses, une Centifolia et une Damascena qui pousse d’ailleurs à côté de Grasse, du très beau jasmin d’Inde et puis beaucoup d’innovation avec des fractions de patchouli, de vétiver. Il y a du bois et beaucoup de fleurs, de féminité, de naturalité pour faire un parfum intemporel", détaille son créateur.

Pour emprisonner la fragrance, la création du flacon a été confiée à Jérôme Faillant-Dumas, qui a travaillé par le passé pour les maisons Chanel et Saint-Laurent et qui explique avoir dessiné un objet unique, haute couture.

"Je me suis dit: “Qu’est-ce que la princesse Grace si elle était vivante aimerait pour elle aujourd’hui ?” Plein de parfums sortent chaque année à l’international, il fallait qu’il soit unique pour la femme qui aurait envie de le porter."

Les 100 premières bouteilles de ce parfum sont en vente tout l’été, au sein d’une boutique éphémère installée dans le patio de l’hôtel de Paris.

Des pièces sérigraphiées et collector proposées à des prix aussi exceptionnels: entre 5.000 et 10.000 euros pour l’un des cent flacons numérotés.