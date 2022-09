Un objet à réparer? Le Mùnegu Repair Café revient pour la rentrée

Dans le cadre des nombreuses actions organisées par la Mairie de Monaco en faveur de l’environnement et de la lutte contre toute forme de gaspillage, et sous l’impulsion de Marjorie Crovetto, 2ème Adjoint au Maire en charge du Cadre de Vie, de l’Environnement et du Développement Durable, un rendez-vous de réparation gratuite de tout objet transportable et de vêtement avait vu le jour le 2 avril 2022.

Lors de leur 2e édition, 23 appareils ont été réparés par les mains expertes de l’équipe du Repair Café Nice (aspirateurs, fer à lisser, lustre, machines à café, imprimante, machine à coudre, machine à glaçons...) et 6 vêtements.

La troisième session du Mùnegu Repair Café aura lieu le samedi 10 septembre au Marché de la Condamine, de 15h30 à 18h.

Savoir +

Mùnegu Repair Café – 3e édition

Samedi 10 septembre 2022 de 15h30 à 18h - Marché de la Condamine

Accès libre et gratuit

Réparation de tout objet transportable et vêtement

Renseignements : jbonnin@mairie.mc