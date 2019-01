Un nouvel arsenal juridique courant janvier

Le 22 novembre dernier, l'organisation de Top Marques et le Grimaldi Forum faisaient volte-face par communiqué. Après l'annonce du rachat du salon et sa délocalisation dans l'espace et le temps (en avril à l'espace Fontvieille, lire nos éditions du 10 octobre 2018), Salim Zeghdar justifiait le choix final de rester au Grimaldi Forum et fin mai. « Nous avons pris cette décision suite aux échanges avec certains des constructeurs de supercars les plus recherchées du monde, dont beaucoup travaillent en collaboration avec le Grand Prix. »

Une décision passée en dehors des radars des élus du Conseil national puisque le 13 décembre, lors des séances budgétaires, les nuisances en marge de Top Marques ont provoqué un débat de 16 minutes. Dont...