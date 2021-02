Un nouveau téléservice pour le contrôle technique des véhicules à Monaco

Le service des titres de circulation a mis en place un téléservice relatif aux visites techniques périodiques des véhicules, permettant de faciliter la prise de rendez-vous.



Quatre mois avant la date d’échéance de la visite technique, l’usager reçoit un courrier dans lequel trois alternatives lui sont offertes :

- Renvoyer le coupon détachable par courrier accompagné de son règlement par chèque ;

- Se déplacer au Centre de Contrôle Technique des Véhicules pour prendre rendez-vous et régler directement ;

- Se connecter sur https://teleservice.gouv.mc/controle-technique

Cette dernière option offre plusieurs nouveaux services :

- Sélection du jour et de l’heure du rendez-vous en fonction des disponibilités

- Paiement en ligne

- Réception de la convocation par email, et la veille de la visite, rappel par email et SMS (si le numéro de téléphone est renseigné)

- Consultation et modification de rendez-vous en cas de nécessité.

"11 000 visites

techniques sont réalisées

en moyenne chaque année"



Ce téléservice permet également la prise de rendez-vous des contre-visites qui sont gratuites depuis le 1er janvier 2021.



Comme l’a souligné Aurélie Peri, chef du service des titres de circulation : « 11 000 visites techniques sont réalisées en moyenne chaque année au centre de contrôle technique des véhicules. Le lancement de ce nouvel outil nous permet d’offrir un service plus personnalisé aux propriétaires de véhicules immatriculés en Principauté qui auront la visibilité sur l’ensemble des créneaux disponibles et pourront, sans se déplacer, choisir celui qui leur convient le mieux et le modifier en quelques clics en cas de nécessité. »



Pour rappel, le centre de contrôle technique des véhicules, situé 23 avenue Albert II, est ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 17h.

Rens.+377.98.98.48.58 ou circulation@gouv.mc