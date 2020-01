Le tandem de photographes sous-marins Olivier Jude et Sylvie Laurent vient de remporter le troisième prix du concours de meilleur photographe français, décerné par le World Shootout.

Membres de la Fédération monégasque des activités subaquatiques, ils sont également inscrits comme plongeurs et photographes pour la Fédération française d’études et sports sous-marins (FFESSM), qui leur a permis de concourir dans cette discipline où plusieurs milliers de photographes en France participent chaque année.

Une photo prise aux Philippines

Et c’est une photo macro, prise en août dernier aux Philippines, à proximité de l’île de Malapascua, dans l’océan Indien, qui leur a amené ce trophée. On y distingue une Galathée de Wally. Une petite bête (moins de 4 cm), inconnue de la science jusqu’en 1994. « Il faut dire qu’elle passe sa vie entière rivée sur son éponge géante dont elle adopte les délicates couleurs violines et dans les plis de laquelle elle se réfugie à la moindre contrariété… Mais quand tout danger est écarté, elle daigne s’aventurer hors de sa cachette, tirant avantage de sa pilosité raide et drue pour capter les particules comestibles en suspension dans le courant », détaille le photographe Olivier Jude.

Une particularité qui rend la prise de vue ardue… et qui a su séduire le jury.