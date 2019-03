Un nouveau président pour les consuls honoraires

L’Association des consuls honoraires de Monaco (ACHM) a organisé, jeudi, son assemblée générale en présence de Serge Telle, Ministre d’État, Georges Lisimachio, chef de cabinet du Prince, Gilles Tonelli, conseiller de gouvernement - ministre des Relations extérieures et de la Coopération, des ambassadeurs de France, d’Italie et de l’Ordre de Malte, et de nombreuses personnalités.

L’Association des consuls honoraires de Monaco (ACHM) a organisé, jeudi, son assemblée générale en présence de Serge Telle, Ministre d’État, Georges Lisimachio, chef de cabinet du Prince, Gilles Tonelli, conseiller de gouvernement - ministre des Relations extérieures et de la Coopération, des ambassadeurs de France, d’Italie et de l’Ordre de Malte, et de nombreuses personnalités. Cette assemblée générale a été la dernière présidée par Moustapha El-Solh, consul honoraire du Liban, qui a souhaité se retirer de la présidence du conseil d’administration de l’ACHM, après deux mandats de cinq ans. L’élection du nouveau conseil d’administration a été le deuxième temps fort de cette réunion. Lequel s’est ensuite immédiatement réuni et a élu Marc Lecourt, consul général honoraire de Slovénie à Monaco, en tant que président. Nommé consul honoraire de Slovénie le 1er août 2000, puis promu consul général honoraire le 25 septembre 2009, il est entré à l’ACHM en 2005, intégrant le conseil d’administration de l’ACHM lors des élections de 2014 où il a été nommé vice-président. Pour rappel, l’ACHM a été créée, en 2003, sous l’impulsion du prince Rainier III, avec comme objectif de fédérer le corps consulaire étranger accrédité à Monaco et de faciliter l’intégration des nouveaux consuls honoraires lors de leur nomination en Principauté. L’association compte actuellement 83 consuls honoraires adhérents.