Vous rêvez de massages japonais? Venez découvrir le nouveau pop-up spa aux Thermes marins de Monte-Carlo

Une parenthèse luxe et relaxante, voilà ce que promet le nouveau pop-up spa des Thermes Marins Monte-Carlo. L’établissement de la Société des Bains de Mer, qui a lancé son concept de spas éphémères l’année dernière, propose à ses clients de découvrir une nouvelle marque tout droit venue du Pays du Soleil levant: Decorté. "Il s’agit d’une marque très connue au Japon mais encore assez confidentielle ici, à Monaco. C’est d’ailleurs toute l’idée de ces pop-up spas: mettre en avant des marques peu connues afin de proposer une nouvelle expérience à nos clients", rappelle Vanessa Lunghi, directrice des Thermes marins.

Les codes du massage japonais

Avec cette nouvelle collaboration, la promesse est tenue. On retrouve les codes du shiatsu, une technique de soins japonaise qui utilise, notamment, les pressions avec les doigts afin de tonifier et de détendre le corps. "On travaille sur les méridiens avec des points de shiatsu pour la détente musculaire du corps et de l’esprit", confirme Rachel, spa praticienne, en décrivant le massage relaxant d’une heure.

Ce dernier s’accompagne de tout un rituel "typiquement japonais". "Je vous lave le dos à l’aide d’une serviette chaude avant de commencer." Dès ces premiers instants, le corps se laisse volontiers aller.

Puis place au massage. De la nuque à la pointe des orteils, chaque millimètre de peau passe entre les doigts de fée de Rachel. Et, pour que la détente soit absolument complète, l’huile pure Decorté, avec ses notes de senteur florale, est légèrement chauffée. Un merveilleux moment de lâcher prise.

Un massage purifiant et relaxant d’une heure, qui allie gommage, masque et massage, ainsi qu’un gommage d’une demi-heure permettant d’exfolier la peau en douceur sont les deux autres soins corps qui complètent la carte bien-être Decorté proposée aux Thermes jusqu’au 10 septembre. Auxquels s’ajoutent deux soins visage: un soin "éclat du teint" (1h) pour hydrater et redonner souplesse et éclat à votre visage et un "rajeunissant et revitalisant" (1h30) pour un effet ferme et liftant.

Enfin, un soin signature Decorté x Thermes Marins Monte-Carlo a été imaginé sur mesure pour la clientèle monégasque. Un moment d’exception d’1h30 alliant un soin visage et un massage du dos profondément relaxant. Un rituel complet pour ne penser à rien d’autre qu’à soi.

Pour chaque soin, les clients pourront profiter du reste de l’espace bien-être de l’établissement, avec sa piscine intérieure chauffée, son jacuzzi avec une vue imprenable sur le port Hercule et le Rocher, son hammam et son spa.

Proposer des nouveautés régulièrement

Avec Decorté, les Thermes marins Monte-Carlo signent leur quatrième collaboration dans le cadre d’un spa éphémère, après les marques Paoma, MyBlend et Barbara Strun. "Nous tâchons de choisir des marques qui ont une histoire et avec lesquelles nous partageons les mêmes valeurs", explique Vanessa Lunghi.

Avec toujours le même objectif: susciter la curiosité de la clientèle en proposant régulièrement de nouveaux rituels bien-être. Et ça plaît "à tous les âges"! "Certains clients reviennent à chaque nouveau spa éphémère pour découvrir et tester la nouvelle marque mise à l’honneur."

Après Decorté, une nouvelle collaboration devrait être lancée en octobre. D’ici là, ne manquez par Decorté. Et pour que cette journée "wellness" soit absolument complète, le restaurant l’Hirondelle propose une cuisine saine autour des produits de la mer avec des menus healthy à déguster sur la terrasse baignée de soleil.

La marque Decorté est née en 1970 et allie tradition et innovation. Photo Monte-Carlo SBM.