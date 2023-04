Un nouveau directeur général pour l'Hôtel de Paris à Monte-Carlo

"Je suis très honoré de faire mon entrée en Principauté par l’une de ses plus belles portes, l’Hôtel de Paris Monte-Carlo."

Ce lundi 13 avril, Olivier Thomas a pris ses fonctions de directeur général de l'Hôtel de Paris, succédant à Ivan Artolli.

"Olivier Thomas possède un parcours entièrement tourné vers l’international, un véritable atout pour renforcer le positionnement et le rayonnement de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo à travers le monde", se félicite la SBM via communiqué de presse.

Une longue expérience dans le groupe Four Seasons

Membre du groupe Four Seasons depuis 2008, Olivier Thomas officiait à Abou Dhabi ces cinq dernières années avant de rejoindre le casting du nouveau président-délégué de la SBM, Stéphane Valeri. "Il a également fait l’ouverture en tant que directeur général du Four Seasons de Casablanca et dirigé les hôtels Fours Seasons de Prague en République Tchèque ou encore d’Aman en Jordanie", précise le communiqué.

Au préalable, Olivier Thomas avait fait ses armes durant huit années au sein du Starwood Hotels&Resorts, dirigeant l'hôtel St Régis à New York où il avait notamment déjà pu travailler avec le chef étoilé Alain Ducasse.

A son CV apparaissent également des passages par le Savoy Hotel de Londres ou encore le Plaza Athénée de New York.

"Une nouvelle orientation" pour Ivan Artolli

Ivan Artolli avait posé ses bagages à Monte-Carlo en 2016, deux ans après le début de la restructuration de l'Hôtel de Paris, dont la réouverture complète a eu lieu en 2018.

"L'Hôtel de Paris Monte-Carlo a depuis reçu de nombreuses récompenses et distinctions, souligne la SBM. Aujourd’hui Ivan Artolli souhaite donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle."