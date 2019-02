Un Nicky Larson à la sauce mentonnaise

Le célèbre détective privé (et garde du corps) Nicky Larson a beau être originellement japonais, c’est dans une comédie bien franchouillarde qu’il réapparaît aujourd’hui en salle - dans Nicky Larson et le parfum de Cupidon.

Et qui dit film français dit… tournage en France. À Paris et dans le Sud, en l’occurrence. En milieu d’année dernière, du 23 mai au 8 juin, les équipes du film ont ainsi posé mallettes, cascadeurs bodybuildés et caméras dans les Alpes-Maritimes (notamment à Menton), et même en Principauté.

« Le manga original se passe...