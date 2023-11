"Un moment important pour notre famille, pour nous deux": les souvenirs de Fête nationale du prince Albert II et de la princesse Charlène

C’était le 19 novembre 2010. À la différence des années précédentes, l’ambiance était un peu électrique sur le Rocher.

La Principauté sait, ce matin-là, que cette journée sera marquante pour l’histoire du pays. Peu avant midi, sourire et geste de la main timide, Charlène Wittstock apparaît pour la toute première fois aux fenêtres du Palais princier surplombant la place où se masse chaque année une foule de Monégasques venue saluer leurs princes.

Appelée à devenir princesse, la fiancée du souverain apprivoise en cet automne 2010, les rituels institutionnels de la Principauté. Cette Fête nationale, avec son lot de séquences millimétrées, sera son baptême du feu. Avec comme guide, un souverain, pour qui ce 19 novembre est un ballet qu’il pratique depuis sa plus tendre enfance.

Monseigneur, quel est le plus ancien souvenir de Fête nationale que vous conservez ?

Prince Albert II : Je devais avoir cinq ou six ans, c’était il y a 60 ans ! [rires] Peut-être même avant, car je crois avoir porté l’uniforme de carabinier, pour la première fois, à 3 ans. Je me souviens des parades bien sûr, et du fait que nous disparaissions au moment du déjeuner, car nous n’étions pas invités. [rires]

En 1962, le prince Rainier III prend la pose un 19 novembre avec son fils, le prince Albert, qui porte l’uniforme de carabinier, comme son père, pour l’une des premières fois de sa vie. Photo Archives Palais princier.

Et vous, altesse, que gardez-vous en mémoire de votre première Fête nationale, le 19 novembre 2010 ?

Princesse Charlène : C’était il y a 13 ans, l’année où nous nous sommes fiancés. Je me souviens d’être très nerveuse, je ne savais pas à quoi m’attendre. Et très excitée à la fois. Les sentiments étaient mêlés. J’avais été très impressionnée par les cérémonies.

C’était un moment très important pour les Monégasques…

Princesse Charlène : Bien sûr, c’était aussi un moment important pour notre famille, pour nous deux.