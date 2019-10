Un million d’euros pour la Croix-Rouge

La Fidinam International Charity Foundation a remis cette semaine un don de 1 000 000 e€ à la Croix-Rouge monégasque pour soutenir les initiatives locales en faveur de l’enfance et de la jeunesse de Monaco.

Massimo Pedrazzini, vice-président de la fondation, accompagné de Giulia Nobili et Sophie Gest, membres du Conseil de fondation, ainsi que de Fabien Tardito, directeur de Fidinam MFO, a remis au prince Albert II, le président de la Croix-Rouge monégasque, le chèque d’un million d’euros. La remise de la coquette somme a eu lieu au siège de l'organisation à Monaco, en présence de membres du comité exécutif de la Croix-Rouge monégasque (Frédéric Platini, secrétaire général, Bettina Ragazzoni-Janin, trésorière générale, Dr Michel-Yves Mourou, conseiller).

Valeurs communes

La Fidinam International Charity Foundation, créée à l’initiative du Dr Tito Tettamanti, soutient activement des projets en faveur de l’éducation, de la santé et du développement socio-économique à travers le monde.

Ces dernières années, la Fondation a souhaité porter une attention plus particulière aux projets locaux portés par les associations monégasques et soutenir des initiatives pour les jeunes en signe de profonde reconnaissance et d’attachement du Groupe Fidinam envers la principauté de Monaco.

La Fondation partage avec la Croix-Rouge monégasque des valeurs et des projets communs, notamment en faveur de la jeunesse et en matière de soutien aux personnes vulnérables.

Ces fonds, déployés sur une période de cinq ans, seront destinés à financer des projets pour les jeunes de Monaco, ainsi que pour les seniors et les personnes dépendantes avec des actions spécifiques et adaptées au public ciblé.

Grâce à ce don, la Croix-Rouge monégasque pourra poursuivre sereinement ses actions locales, envers la jeunesse et développer de nouvelles activités auprès de ceux qui en ont besoin.