Un méga projet immobilier soulève l'opposition des riverains et des associations sur la Riviera française

La protection et le devenir du quartier de Grima et de sa forêt ne datent pas d’hier. En tout temps, des voix se sont élevées pour défendre mordicus cette zone naturelle, nichée au-dessus de la Moyenne corniche, contre une potentielle urbanisation croissante.

Lucien Bella, par exemple, y a consacré plusieurs décennies de sa vie associative et politique. Un futur projet immobilier de 259 logements (dans le prolongement d’un parc naturel et paysager voulu par la municipalité), envisagé par le promoteur Nexity sur l’ancienne carrière Laurens, a suscité, le 9 janvier, une nouvelle levée de boucliers.

Un rassemblement de 80 personnes avait été organisé pour protester contre l’implantation de ce nouveau quartier résidentiel.

Le jour même, le collectif apolitique "Le trésor vert de Grima", à l’origine de la manifestation, écrivait une missive au maire de Beausoleil pour argumenter son opposition. Depuis, une pétition en ligne a comptabilisé 39.107 signataires.

De plus, des amoureux de Grima ont écrit leurs observations dans le cadre d’une enquête publique, clôturée il y a une semaine.

Une étape indispensable puisque le projet nécessite la révision du plan local d’urbanisme: le secteur étant, pour l’heure, toujours classé en zone naturelle.

Défrichement de 2,45 ha

Le potentiel défrichement de 2,45 hectares provoque l’ire d’Isabelle Tallarida et Claire Morvan, porte-parole du collectif.

"Il y a un potentiel d’accueil très important de la biodiversité, notamment dans les falaises. On pense, et on n’est pas les seuls, qu’il n’est plus raisonnable de construire sur une zone naturelle abritant des espèces protégées, à deux pas d’un des États les plus denses au monde, sans avoir examiné les autres solutions existantes en termes de logement", argumentent-elles, brandissant au passage l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale PACA (MRAe) datant de septembre dernier.

Outre la présence d’habitats et espèces protégées et patrimoniales, l’entité soulève la difficulté d’accès par la voirie communale existante, la non-desserte par les transports collectifs et de potentiels risques naturels (chutes de bloc et circulation des eaux souterraines).

"La MRAe recommande que des compléments substantiels soient apportés au dossier pour permettre une analyse approfondie et détaillée des conséquences du projet sur la biodiversité et sur le paysage mais aussi pour la mise en place des mesures d’évitement, de réduction d’impact et de compensation appropriées", peut-on lire.

"Enjeu de santé mentale"

Dans une réponse adressée à la MRAe, Nexity avait répondu point par point aux recommandations et réserves. Sur l’accessibilité et la desserte comme sur les risques naturels ou enjeux environnementaux.

Il est, entre autres, question de la mise en place d’une navette électrique par le gestionnaire de la résidence services seniors pour rallier le centre-ville de Beausoleil.

Quant à la construction de 217 places de parking, le collectif l’estime sous-dimensionné (sur ce point, Nexity affirme se baser sur les retours d’expérience des résidences seniors où l’utilisation de la voiture n’est pas majoritaire), impliquant "un enjeu de sécurité sur la voirie dans un secteur déjà saturé".

Elles évoquent aussi un "enjeu de santé mentale que représente la préservation des espaces naturels. On s’est rendu compte, lors du premier confinement, de l’importance et des bienfaits de se promener, de respirer."

Une concertation voulue

Sollicité, Nexity joue la carte de l’apaisement.

"On travaille sur des terrains nus donc, en effet, on vient changer l’environnement mais le maître-mot de notre approche, c’est la concertation, assure Lionel Seropian, directeur régional de Nexity. Les études ont mis en lumière les espèces à protéger et comment on pouvait adapter les aménagements des sites. On essaye d’être vertueux. On est tout à fait disposé à rencontrer les gens pour construire avec eux en prenant en compte les contraintes. Il y a un équilibre à trouver et celui-ci se fait dans l’échange et le partage des informations."

Steven Reynaud, l’interlocuteur local de Nexity, embraye: "Toute la partie basse du site, où les espèces sont protégées, devient naturelle et inconstructible. Il y a juste le fond de la carrière, où le projet va s’implanter, qui passe en zone urbaine."

Un quartier résidentiel de 259 logements