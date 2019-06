Un maître tibétain va animer une conférence sur la sagesse

L’association monégasque Garuda, en partenariat avec l’institut Kadam Tcheuling Méditerranée, recevra le vénérable Dagpo Lama Rinpoché les 14, 15 et 16 juin, à la salle Rizal au Centre à Beausoleil. Le vénérable va présenter une conférence sur « La perfection de la concentration, méthode pour pratiquer le calme mental » le vendredi soir 14 juin, à 19 h.

Samedi 15 et dimanche 16 juin, de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h, il dispensera des enseignements bouddhistes sur « La perfection de la sagesse - Comment pratiquer le discernement ».

Né dans la région du Kongpo, au Sud-Est du Tibet en 1932, le vénérable Dagpo Lama Rinpoché est un maître très accessible de par son humilité, sa bienveillance et son infinie patience.

Reconnu par le Dalaï-lama comme étant la réincarnation de Dagpo Lama Rinpoché Jhampèl Lhundroup Gyatso, il est le premier-maître tibétain à s’être installé en France en 1960 à l’invitation d’universitaires de l’Ecole pratique des hautes études de Paris. Il participa à de nombreux travaux universitaires avant d’enseigner la langue, la philosophie et la civilisation tibétaines à l’INALCO (Université de Paris-Dauphine) et formera la plupart des interprètes francophones actuels.

Chef de plusieurs communautés bouddhistes et docteur en philosophie bouddhiste, Rinpoché donne enseignements et conférences sur le bouddhisme depuis 1977, en Europe, en Asie et aux États-Unis.

En 1978, il fonde le Centre bouddhiste tibétain à L’Haÿ-les-Roses, plusieurs autres centres et instituts en France et à l’étranger, et l’association à but humanitaire l’Entraide franco tibétaine.

Son immense érudition ainsi que la profondeur et la clarté de ses instructions rendent celles-ci directement applicables dans la vie quotidienne.