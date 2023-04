Un loup aperçu en plein quartier résidentiel dans une commune varoise

C’était sans compter sur ce qui se déroulera après. Alors qu’il traverse un quartier résidentiel de la commune sur l’avenue Jean-Jaurès, le jeune homme de 22 ans croise soudainement la route d’un étrange animal. "Il était seul et m’a semblé jeune."

À première vue, Julien Pelczyk pense qu’il s’agit d’un chien. Mais dans le doute, il empoigne son téléphone et immortalise la scène. "Je me suis retrouvé face à lui. Ça m’a surpris. Il a fait demi-tour et je l’ai suivi."

Il se faufile vers une habitation, sur un chemin privé

Sur les images, on aperçoit le canidé traverser un portail en fer forgé. Il poursuit rapidement sa route sur un chemin privé, comme apeuré. Puis s’arrête.

Le bruit du véhicule, arrêté juste devant lui, l’interpelle.

Le mammifère se retourne vers le conducteur, hésitant, et lance quelques coups d’œil derrière lui. Avant de prendre finalement la fuite en direction du boulevard Saint-Pierre. La vidéo s’arrête ici.

L’avis, sans appel, d’un lieutenant de louveterie

Nous l’avons transmise à Franck Meissel, lieutenant de louveterie sur le secteur d’Aups. Son constat est sans appel : "C’est un loup. Je peux l’affirmer en regardant sa corpulence à l’avant. On voit aussi le liseré blanc." Et de nuancer : "Après, il existe plusieurs croisements."

Selon l’expert, la rencontre n’est pas si rare que cela. "L’un d’eux a déjà récemment été aperçu près du centre-ville de Toulon et dans d’autres villes. Les loups viennent chercher de la nourriture ailleurs. Puis, ils sont de plus en plus nombreux."

Mais alors, que faire si un habitant croise le canidé ? Franck Meissel ne veut pas crier au loup. Pour autant, il suggère de prendre instantanément la fuite.

"On ne peut pas garantir qu’il n’attaquera pas l’homme. On ne connaît pas ses réactions. Ce que l’on sait, en tout cas, c’est que ce n’est pas un animal gentil."

Mieux vaut prévenir que guérir…