Un jardin sur la mer

C’est un jardin extraordinaire », aurait chanté Trénet. En contrebas des terrasses du casino, sur le toit-terrasse du Monte-Carlo Star, les services de la Direction de l’Aménagement urbain (DAU) ont installé un jardin éphémère. Dès l’entrée, les installations en bois bleu évoquent un jardin connu dans le monde entier : « Ce n’est pas le bleu Majorelle, parce qu’il est protégé. Mais effectivement, les jardins de Majorelle, au Maroc, nous ont inspirés », explique Timothée Roche, dessinateur au bureau d’études de la DAU. « C’est un endroit rêvé, au-dessus de la mer. On a voulu offrir au visiteur de retrouver plusieurs ambiances : l’ambiance sèche du Maghreb, l’ambiance italienne des jardins méditerranéens originels, celle des jardins d’acclimatation avec les plantes qui étaient proposées par les importateurs, et l’ambiance des plantes locales, comme le thym ou le romarin », poursuit-il.

Une réalisation qui s’inscrit dans le cadre du Festival des jardins de la Côte d’Azur, un événement qui se déroule sur tout le mois d’avril, organisé par le département des Alpes-Maritimes.

Jusqu’à fin août

Mais à Monaco, les choses seront un peu différentes : « Nous avons décidé de faire durer ce jardin tout l’été. Il devrait fermer ses portes fin août, glisse Georges Restellini, responsable des espaces verts à la DAU. Nous allons l’utiliser pour faire des animations. D’abord autour du jardinage pour les scolaires, et puis peut-être des cocktails ou des défilés par la suite. »

Pour cette deuxième édition du festival, Monaco a préparé ce jardin, hors concours. Si le succès est au rendez-vous, les autorités pourraient envisager d’ouvrir un jardin au concours pour la troisième édition qui se déroulera dans deux ans. Georges Restellini achevant sa carrière avec la disparition de ce bel espace à la fin de l’été.