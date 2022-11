Un heureux événement pour Marie et Louis Ducruet à Monaco

Sur la photo, le couple pose avec Pancake, leur chien, affublé d’un vêtement indiquant "Soon to be big brother" (bientot grand frère NDLR) qui ne laisse pas de doute à l’interprétation.

Une annonce loin de la tradition d’un communiqué envoyé par le Palais princier pour indiquer un heureux événement, mais le couple vit avec son temps.

"Une aventure est sur le point de démarrer" a commenté le fils de la princesse Stéphanie, pour accompagner le cliché, salué par une large salve de félicitations.

Le couple s’est uni religieusement en la cathédrale sur le Rocher en juillet 2019 et vit en Principauté. Louis Ducruet fêtera dans quelques jours, ses 30 ans. Son épouse Marie, passera, elle, le cap de la trentaine en fin d’année.