Fidèle à ses engagements auprès des enfants, l’association Monaco Liver Disorder a offert un Giru de Natale un peu particulier à Ryan, 7 ans. Atteint d’un lymphome de Burkitt, qui provoque un dérèglement des ganglions, le petit garçon a pris part à la course, installé dans une joellette tractée par des sapeurs-pompiers et des carabiniers. Au total, ils étaient une petite cinquantaine de membres de la Force publique à prendre part à la course, sous la bannière de Monaco Liver Disorder.

L’association présidée par Carla Fadoul Shecter a développé cette synergie depuis huit ans pour sensibiliser l’opinion au don d’organes et à la cause des enfants souffrant de pathologies liées au foie. En parallèle, Monaco Liver Disorder a notamment contribué financièrement à la rénovation d’équipements du service pédiatrique de l’Archet II, pour offrir des installations durables.