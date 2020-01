Il cumule les casquettes : à la fois clown et funambule ! Le Vénézuélien Henry Ayala promet d’être une des sensations du 44e Festival international du cirque de Monte-Carlo qui ouvre ce jeudi soir. Mais avant de fouler la piste de Fontvieille, c’est au sommet du chapiteau qu’il s’est frotté dimanche, tendant son fil entre deux mâts du grand barnum de Fontvieille pour aller faire un tour dans les airs. Une prestation sensationnelle et jamais vue, entre deux répétitions. Un happening qui en dit un peu plus sur le surnom d’Henry Ayala, qualifié dans le métier de prince des clowns… Ça promet pour le spectacle, à l’intérieur du chapiteau cette fois !