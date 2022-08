Un anniversaire, ça se fête. D'autant plus lorsqu'il arrive à la fin de l'été. Pour fêter les un an de l'inscription de la ville de Nice au patrimoine de l'Unesco, la mairie a prévu de marquer le coup, et pas n'importe comment.

Un feu d'artifice sera tiré le samedi 27 août prochain, à Nice, sur le Quai des Etats-Unis, à partir de 22h. L'entrée est libre.

La ville avait été inscrite au patrimoine de l'Unesco, sous l'appellation "Nice, la ville de la villégiature d’hiver de Riviera".